دوري "أن بي ايه": دونتشيتش يرجئ تأهل ووريرز الى النهائي

رون جنكينز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش (رقم 77) في محاولة ثلاثية خلال المباراة الرابعة بين فريقه دالاس مافريكس وضيفه غولدن ستايت ووريرز في سلسلة نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. دالاس، تكساس، في 24 أيار/مايو 2022

دالاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – جنب النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس خسارة سلسلة نهائي المنطقة الغربية، من دون رد وذلك بحسمه المباراة الخامسة أمام غولدن ستايت ووريرز 119-109، ليرجئ بذلك تأهل الأخير الى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ومع أنه لم ينجح أي فريق خلال الأعوام الـ75 من تاريخ الدوري في تعويض تخلفه صفر-3 والفوز بسلسلة من مواجهات الـ"بلاي أوف"، إلا أن انتصار الإثنين أعطى بصيص أمل لمافريكس بإمكانية تحقيق الانجاز رغم صعوبة المهمة، لاسيما أن السلسلة تنتقل الآن الى ملعب ووريرز الخميس.

ولعب دونتشيتش الدور الأساسي في وضع حد لسلسلة انتصارات ووريرز في نهائي المنطقة الغربية عند 9 مباريات متتالية امتداداً من موسم 2017-2018 حين أحرز ستيفن كوري وزملاؤه اللقب للمرة الثالثة في أربعة مواسم، وذلك بتسجيله 30 نقطة مع 14 متابعة ليحقق رقمين مزدوجين "دابل دابل" للمرة العاشرة في 14 مباراة خاضها في "بلاي أوف" الموسم الحالي.

وكان السلوفيني قريباً من ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بعدما ساهم أيضاً بتسع تمريرات حاسمة في لقاء حظي خلاله بمساندة فعالة من دوريان فيني-سميث (23 نقطة) وريدجي بولوك (18 من ست ثلاثيات) وجايلن برنسون (15).

وكانت الثلاثيات مفتاح فوز مافريكس بمباراته الأولى في هذه السلسلة وتقليصه النتيجة الى 1-3 بعدما نجح في 20 محاولة من خارج القوس من أصل 43.

وبدا مافريكس عازماً منذ البداية على محاولة إرجاء الحسم بعدما تقدم على ضيفه بفارق 29 نقطة، ما دفع مدرب ووريرز ستيف كير الى إراحة نجمه ستيفن كوري (20 نقطة في اللقاء) منذ بداية الربع الأخير وحتى آخر 3.22 دقيقة قبل أن يزج به بعدما عاد الأمل لفريقه بتقليصه الفارق الى 8 نقاط 102-110.

لكن دونتشيتش وبولوك أحبطا عزيمة الضيوف حين سجل الأول سلة ساحقة (دانك) وأضاف الثاني ثلاثيته السادسة في اللقاء، ما سمح لفريقهما بالسير بالمباراة الى بر الأمان.

© 2022 AFP