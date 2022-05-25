رولان غاروس: اقصاء مبكر لرادوكانو من الدور الثاني

توماس سامسون ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أقصيت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز، الأربعاء من الدور الثاني لرولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 3-6 6-1 و6-1.

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رادوكانو، المصنفة 12 عالمياً التي خاضت مشاركتها الأولى كلاعبة محترفة في رولان غاروس، كانت قد خسرت أيضاً أمام المصنفة 47 عالمياً في دورة إنديان ويلز 2021، بعد استئناف مشاركتها اثر تتويجها المفاجئ في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقالت ساسنوفيتش (28 عاماً) "بعد المجموعة الأولى، اعتقدت اني لن أفوز في المباراة، لذا تفرّغت لكل نقطة على حدة".

وارتكبت رادوكانو 33 خطأ مباشراً ودفعت ثمن عدم ترجمة 5 نقاط لكسر ارسال خصمتها في الشوط الثالث من المجموعة الحاسمة.

وفي تأهلها الأول إلى الدور الثالث من البطولة الترابية، تلتقي ساسنوفيتش الألمانية أنجليك كيربر حاملة لقب ثلاث بطولات كبرى التي فازت على الفرنسية المشاركة ببطاقة دعوة وبطلة 2020 للناشئات إلسا جاكمو 6-1 و7-6 (7-2).

وكيربر المتوجة بأولى دوراتها على التراب في ست سنوات عشية انطلاق رولان غاروس، تبحث عن اللقب الكبير الوحيد الذي ينقص خزانتها، إذ توجت سابقا في أستراليا وفلاشينغ ميدوز (2016) ثم ويمبلدون (2018).

وقالت كيربر المصنفة أولى عالمياً سابقاً والمتوجة أخيرا بدورة ستراسبورغ "أعتقد ان الأسبوع الماضي كان هاماً جداً لي بعد التتويج بهذا اللقب". تابعت "منحني ثقة كبيرة. آمل في خوض المزيد من المباريات هنا".

أما البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً أيضاً وحاملة لقبين كبيرين، فقد تفوقت على الألمانية أندريا بتكوفيتش التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس 2014 بنتيجة 6-1 و7-6 (7-3)، لتضرب موعداً مع السويسرية جيل تايخمان المصنفة 23 والفائزة على الصربية أولغا دانيلوفيتش 6-4 و6-1.

© 2022 AFP