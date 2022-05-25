صلاح يؤكد بقاءه "بالتأكيد" في صفوف ليفربول الموسم المقبل

ليفربول (أ ف ب) – أكّد النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في صفوف ناديه ليفربول الانكليزي حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون ان يلتزم ما اذا كان سيجدّده من عدمه.

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وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 حزيران/يونيو 2023 وقد دخل في مفاوضات طويلة الامد في الاشهر الاخيرة مع ليفربول من اجل تجديده، لكن الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق حتى الآن.

وفي مؤتمر صحافي مفتوح مخصّص لنهائي دوري ابطال اوروبا الذي يجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في باريس السبت المقبل، أكّد النجم المصري بان كل تركيزه منصب على احراز اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرته بعد الاول مع ليفربول بالذات عام 2019 عندما تغلّب فريقه على توتنهام 2-صفر.

وقال صلاح "لا اريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، يتعلق الأمر بالفريق".

تابع اللاعب البالغ 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنكليزي "لا أريد أن أكون أنانيا، الامر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، انه اسبوع في غاية الاهمية بالنسبة الينا، اريد رؤية الكأس بين يدي هندو (جوردان هندرسون قائد الفريق) ".

اما شريكه في خط المقدمة السنغالي ساديو مانيه فرفض بدوره الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2023 ايضا بقوله لشبكة "سكاي سبورتس".

قال اللاعب في هذا الصدد بعد تكهنات حيال انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني "السؤال حول مستقبلي سأعلن عنه بعد نهائي دوري ابطال اوروبا. سأجيب على هذا السؤال اذا قررت البقاء او الرحيل بعد دوري الابطال".

© 2022 AFP