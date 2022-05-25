مقتل خمسة جنود اتراك في العراق

نيكلاس هالين ا ف ب

متظاهرون في لندن ضد التدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 3 تموز/يوليو 2021

اسطنبول (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، في محصلة جديدة، أن خمسة جنود أتراك قتلوا الثلاثاء في مواجهات في شمال العراق حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد المتمردين الأكراد الأتراك.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "خمسة من رفاقنا الأبطال سقطوا شهداء وأصيب اثنان آخران ... في اشتباك مع إرهابيين في منطقة عملية المخلب-القفل Claw-Lock" من دون تحديد الموقع بدقة.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن مواجهات وقعت بين جنود أتراك ومقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

يشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم العديد من المدنيين.

شنت أنقرة عمليات عديدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم "المخلب-القفل" في نيسان/أبريل في شمال العراق.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن اطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

نفذت أنقرة منذ عام 2016 ثلاث هجمات في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي ميليشيا كردية تعتبرها أنقرة فرعًا من حزب العمال الكردستاني.

وتؤيد تركيا إقامة "مناطق آمنة" لإبعاد الميليشيات الكردية عن حدودها وتوطين حوالى 3,7 ملايين لاجئ سوري يعيشون حاليًا في تركيا.

© 2022 AFP