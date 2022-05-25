ولي العهد السعودي سيقوم بجولة خارجية تشمل تركيا (مسؤول)

مورات سيتين موهور إعلام الرئاسة التركية/ا ف ب

ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في جدة في 28 نيسان/ابريل 2022

الرياض (أ ف ب) – يزور ولي العهد السعودي تركيا مطلع الشهر المقبل ضمن جولة خارجية تشمل اليونان وقبرص ومصر، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الأربعاء، في تأكيد على طي صفحة الخلاف بين البلدين في أعقاب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

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وإذا تأكدت جولة ولي العهد السعودي فستكون الأولى له خارج الشرق الأوسط منذ 2018.

وقال المسؤول الذي أطلع على تفاصيل الجولة إنّ الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي لبلاده "سيقوم بجولة خارجية واسعة تتضمن تركيا واليونان وقبرص ومصر ... في بداية حزيران/يونيو على الأرجح".

وتابع أنّ "المملكة تريد طي صفحة الخلاف مع تركيا وتعزيز علاقاتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي".

ودخلت السعودية وتركيا في خلاف مرير إثر مقتل خاشقجي.

قُتل خاشقجي، الصحافي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" ينتقد فيها ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول، في عملية قطّعت فيها أوصاله وأحدثت صدمة في العالم وشرخا في العلاقات.

واتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين، لكنه استبعد العاهل السعودي من التهمة.

وردت السعودية بممارسة ضغوط على الاقتصاد التركي بمقاطعة البضائع التركية في شكل غير رسمي.

لكنّ الشهر الماضي، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لإردوغان والأمير محمد وهما يتعانقان، فيما أجرى الرئيس التركي جلسة مباحثات منفصلة مع العاهل السعودي.

وجاءت زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60 بالمئة خلال السنة الماضية.

© 2022 AFP