إيقاف إكليستون في البرازيل لحمله سلاحا غير قانوني (وسائل إعلام)

أندري ايزاكوفيتش ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

ساو باولو (أ ف ب) – أفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن عرّاب الفورمولا واحد السابق الإنكليزي بيرني إكليستون اعتقل لحمل سلاح بشكل غير قانوني في مطار برازيلي، ثم أطلق سراحه بكفالة ليلة الأربعاء إلى الخميس.

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وأوضحت الشرطة البرازيلية في بيان صحافي الخميس أنها أعدت "محضرًا بتهمة التلبس بحمل سلاح ناري بشكل غير قانوني"، دون تحديد هوية الزعيم السابق لفئة الملكة في السيارات.

وأشارت إلى أن السلاح المعني بالتحقيق "مسدس صغير فضي عيار 32 بدون ذخيرة، تم العثور عليه في حقيبة اليد" اثر عملية تفتيش روتينية في مطار فيراكوبوس بالقرب من ساو باولو.

وألقي القبض على البريطاني البالغ من العمر 91 عاما واقتيد إلى مركز الشرطة حيث أفرج عنه أخيرا بكفالة بعد دفع مبلغ 6060 ريالا (حوالي 1200 يورو).

وأوضح موقع "جي1" أنه غادر الأراضي البرازيلية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه على متن طائرة خاصة متجهة إلى سويسرا برفقة زوجته البرازيلية الجنسية.

وأضاف أن إكليستون ادعى أنه لم يكن يعلم أن السلاح كان في حقيبة يده، على الرغم من أنه اعترف بكونه المالك.

وتابعت أنه أوضح أنه اشترى هذا المسدس قبل خمس سنوات من ميكانيكي في أحد فرق الفورمولا واحد.

يذكر أن إكليستون الملقب بـ"الميستر إي" تولى قيادة الفورمولا واحد لمدة أربعة عقود حتى كانون الثاني/يناير 2017.

© 2022 AFP