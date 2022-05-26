اتفاق بين أستون فيلا واشبيلية بخصوص المدافع البرازيلي كارلوس

المدافع البرازيلي لنادي اشبيلية دييغو كارلوس يحتفل بهز شباك غرناطة في الدوري الاسباني في الثامن من نيسان/أبريل 2022.

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أستون فيلا صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس أنه توصل إلى اتفاق مع اشبيلية الإسباني لضم مدافعه البرازيلي دييغو كارلوس.

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وأوضح النادي الإنكليزي في بيان أن "بإمكان أستون فيلا الإعلان أن النادي توصل إلى اتفاق مع اشبيلية من أجل التعاقد مع دييغو كارلوس مقابل قيمة مالية لم يكشف عنها".

وأضاف "اللاعب سيسافر إلى إنكلترا في الساعات القليلة المقبلة لاجتياز الفحص الطبي ووضع اللمسات النهائية على عقده".

وذكرت وسائل الإعلام أن قيمة الصفقة 26 مليون جنيه استراليني (31 مليون يورو)، مشيرة الى أن نيوكاسل كان مهتما بالتعاقد مع كارلوس البالغ من العمر 29 عاما دون التوصل إلى اتفاق.

وانضم كارلوس إلى الفريق الأندلسي عام 2019 قادما من نانت الفرنسي وخاض معه 136 مباراة وساهم في تتويجه بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2020.

وكان كارلوس ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلي الأولمبي المتوج بذهبية طوكيو 2020 الصيف الماضي.

من جهته، قال إشبيلية في بيان "يود نادي إشبيلية أن يشكر اللاعب على عمله طوال هذه السنوات في إشبيلية ويتمنى له كل التوفيق في رحلته الجديدة".

وسيكون كارلوس هو أحدث صفقات مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد منذ انتهاء الموسم المحلي الأحد الماضي، والثالثة بعد لاعب الوسط الفرنسي بوبكر كامارا الذي وقع عقدا لمدة خمس سنوات قادما من مرسيليا حيث انتهى عقده معه في نهاية الموسم، ولاعب الوسط الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو بعدما فعَّل النادي بند الشراء في عقد إعارته من برشلونة الإسباني في كانون الثاني/يناير الماضي.

© 2022 AFP