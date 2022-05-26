الخطوط الجوية القطرية تدعو إلى حلّ النزاع مع ايرباص خارج المحاكم

كريم جعفر ا ف ب

وزير السياحة القطري والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحافي حول التحضير لفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة في قطر في 26 أيار/مايو 2022

الدوحة (أ ف ب) – دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الخميس إلى تسوية تفاوضية للنزاع القضائي المرير مع شركة إيرباص بشأن طائرات يشوبها خلل في طلاء أسطحها الخارجية.

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وكانت الخطوط الجوية القطرية قد طلبت من المحكمة العليا في لندن تعليق إلغاء شركة إيرباص طلبية شراء 50 طائرة من طراز "ايه 321" ذات ممرّ واحد، تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار.

ومنذ أشهر، دخلت الخطوط الجوية القطرية في نزاع مع شركة إيرباص حول تدهور الأسطح الخارجية لجسم الطائرة في بعض طائراتها العريضة من طراز "ايه 350".

وقال الباكر لصحافيين على هامش مؤتمر صحافي حول التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر، في تعليق نادر حول القضية "كل شراكة لها نزاعات وآمل فقط أن يتم حل هذا النزاع خارج المحاكم".

وأدّى النزاع إلى قيام شركة الطيران، وهي إحدى "أكبر ثلاث" شركات طيران في الخليج، بإيقاف 23 طائرة عن العمل وعدم قبول مزيد من عمليات التسليم من الشركة الأوروبية حتّى حلّ المشكلة.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية على شركة إيرباص بشأن هذه القضية أمام المحكمة العليا في لندن في كانون الأول/ديسمبر الماضي حيث دافعت إيرباص بقوة عن "ايه 350" ضد أي تلميحات الى أن الطائرة ليست آمنة.

وأوقفت هيئة الطيران المدني في قطر الطائرات، معتبرةً أن الشبكة المعدنية تحت الطلاء تشكّل خطرًا على السلامة، إلّا أن وكالة سلامة الطيران الأوروبية رأت أنّ المشكلة المتعلقة بالطلاء "لا تأثير لها على صلاحية طيران أسطول +ايه 350+".

© 2022 AFP