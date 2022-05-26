الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع في ميناء سوداني على البحر الاحمر

ابراهيم اسحق ا ف ب

صورة ملتقطة في 25 أيار/مايو 2022 تظهر حريقا كبيرا في ميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر

الخرطوم (أ ف ب) – أعلن مدير ميناء سواكن الواقع شرق السودان على ساحل البحر الاحمر الخميس أن الدفاع المدني سيطر على الحريق الضخم الذي اندلع في الميناء مساء الأربعاء.

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واستمرت النيران مشتعلة لساعات في منطقة انزال البضائع مساء الاربعاء وارسلت سحابة من الدخان غطت سماء المنطقة.

ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق.

وقال طه أحمد مختار مدير الميناء لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من سواكن "تمت السيطرة على الحريق بعد تدخل الدفاع المدني والعاملين في الميناء".

وأكد مختار أن تحقيقا فتح في الحادث، كما شكلت لجنة لتقييم الخسائر.

وصف مسؤول بالميناء تحدث لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء الوضع بأنه "كارثي".

ووقع الحادث في الميناء التجاري الرئيسي في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية تعمقت بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 .

وأدى استيلاء الجيش على السلطة الى فرض الدول الغربية عقوبات على السودان تشمل خفض المساعدات المعلنة لدعم الفترة الانتقالية التي بدأت بعد الاطاحة بنظام عمر البشير في العام 2019.

ويبعد ميناء سواكن التاريخي 60 كيلومترا من بورتسودان الميناء السوداني الأكبر على البحر الاحمر.

وينظر اليه كمركز تجاري مهم يجذب اطماع قوى أقليمية.

في العام 2017 وقع البشير اتفاقا مع تركيا لإعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية وبناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، وأثار هذا التحرك غضب مصر ودول إسلامية سنية قلقة من الانتشار التركي في البحر الاحمر.

ولكن الاتفاق علق عقب الاطاحة بالبشير .

© 2022 AFP