تشيلي تتعاقد مع المدرب الارجنتيني بيريسو بعد فشل التأهل لمونديال 2022

المدرب الارجنتيني للبارغواي إدواردو بيريسو خلال المباراة ضد بوليفيا في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في لاباس في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

سانتياغو (أ ف ب) – أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم الخميس تعاقده مع المدرب الأرجنتيني إدواردو بيريسو خلفا للأوروغوياني مارتن لاسارتي المستقيل من منصبه عقب الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022.

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وترك لاسارتي، المدرب السابق للنادي الأهلي المصري والوصل الإماراتي، منصبه بعد 15 شهرًا على رأس الادارة الفنية لتشيلي التي أنهت التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز السابع.

وقال رئيس الاتحاد التشيلي بابلو ميلاد على حسابه على تويتر "لدينا مدرب. إنه إدواردو بيريسو المعروف في كرة القدم التشيلية ولديه خبرة دولية واسعة".

وسبق لبيريسو البالغ من العمر 52 عامًا العمل في الإدارة الفنية للمنتخب التشيلي عندما شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه مارسيلو بيلسا في الفترة بين عامي 2007 و2010، في أول تجربة تدريبية له بعد اعتزاله اللعب.

شغل مركز قلب الدفاع في مسيرته الكروية وخاض 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده وكان مرتين ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كوبا أمريكا، على الرغم من أنه لعب مباراة واحدة فقط.

لعب لفرق نيولز أولد بويز وريفر بلايت وأطلس غوادالاخارا المكسيكي ومرسيليا الفرنسي وسلتا فيغو وقادش الإسبانيين.

حقق نجاحًا كبيرًا في محطته التدريبية في تشيلي، حيث قاد فريق سي دي أوهيغينس إلى اللقب الأول في تاريخه (البطولة الافتتاحية) في عام 2013 بعدما قاده الى المركز الثاني في العام السابق (2012).

درب في إسبانيا بين 2014 و2018 قبل أن يتولى قيادة منتخب الباراغواي في 2019.

درب الباراغواي في نسختين من كوبا أمريكا قبل أن يُقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد الخسارة أمام بوليفيا صفر-4 في التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

© 2022 AFP