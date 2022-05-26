حصيلة انهيار المبنى في إيران ترتفع إلى 18 قتيلاً

- ا ف ب

انهيار جزء كبير من مبنى متروبول قيد الانشاء في حنوب غرب ايران في 24 أيار/مايو 2022

طهران (أ ف ب) – أعلنت السلطات الإيرانية الخميس، مقتل 18 شخصًا في انهيار مبنى قيد الإنشاء في جنوب غرب إيران، في حصيلة جديدة بعد أربعة أيام من المأساة.

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انهار الاثنين جزء كبير من مبنى "متروبول" المكون من 10 طوابق قيد الإنشاء، في آبادان، إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة خوزستان الإيرانية. ويقع المبنى وسط أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

وقال حاكم آبادان إحسان عباس بور لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، "العدد المحدد للأشخاص لذين لا يزالون تحت الأنقاض ما زال غير معروف لكننا عثرنا على 18 جثة حتى الآن".

وكانت حصيلة سابقة أشارت الأربعاء إلى مقتل 14 شخصا.

وأكد عباس بور، أنه "تم انتشال 37 شخصًا من تحت الأنقاض ونقلوا إلى المستشفى"، ثم غادر معظمهم. وأضاف أن البحث سيستمر "حتى العثور على آخر جثة".

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الأربعاء للتلفزيون الحكومي إن عمليات البحث تسير "ببطء" بسبب "احتمال انهيار مبان قريبة". ويقع المبنى على "الشارع المركزي الأكثر ازدحاما في المدينة" بجوار مبانٍ "تجارية وطبية وأخرى تضم" مؤسسات ومكاتب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين.

وكشفت السلطة القضائية الثلاثاء عن توقيف عشرة أشخاص بينهم رئيس بلدية آبادان واثنان ممن شغلوا المنصب سابقا، إضافة الى موظفين في البلدية مشرفين على المشروع، لاتهامهم بـ"المسؤولية" عن انهيار المبنى.

وأعاد حادث الانهيار الى الأذهان كارثة مبنى "بلاسكو" في وسط طهران، التي وقعت مطلع العام 2017، وهو مركز تجاري يعود تاريخه إلى أوائل الستينيات.

وانهار المبنى المؤلف من 15 طبقة بينما كان رجال الاطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع فيه. ووفق الحصيلة الرسمية، قضى في الحادث 22 شخصا بينهم 16 من عناصر الإطفاء.

© 2022 AFP