رئيسة وزراء فنلندا تؤكد من كييف أنّ الثقة بروسيا فُقدت "لأجيال مقبلة"

صورة وزّعتها الرئاسة الأوكرانية يظهر فيها الرئيس فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في كييف في 26 أيار/مايو 2022.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – اعتبرت رئيس وزراء فنلندا سانا مارين خلال زيارة إلى كييف الخميس أنّ الثقة بموسكو فُقدت "لأجيال مقبلة" منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل أربعة أشهر.

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وقالت مارين التي قدّمت بلادها لتوّها طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي إنّ "ما فعلته روسيا هو نقطة تحوّل لكلّ الأسرة الأوروبية وللعالم أجمع. نرى أنّ النظام القديم دُمّر وأنّ العلاقات القديمة لن تعود إلى ما كانت عليه".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني "أنّ الثقة فُقدت لأجيال مقبلة".

كما التقت رئيسة الوزراء الفنلندية في كييف الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزارت بلدتي بوتشا وإربين القريبتين من كييف واللتين احتلّهتما القوات الروسية وعندما انسحبت منهما أصبحتا رمزاً لمجازر تتّهم السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بارتكابها بحقّ مدنيين.

وشدّدت مارين على "أنّنا نعرف الآن ما يمكن لروسيا أن تقوم به في أفعالها العدوانية، ونرى الآن ماهية الجرائم التي تتسبّب بها الإمبريالية، ونرى أنه لا ينبغي أن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب".

وفي بيان أصدرته الحكومة الفنلندية قالت مارين إنّه "من المهمّ أن يكون الاتحاد الأوروبي موحداً وجريئاً وحازماً في مواجهة الغزو الروسي"، مضيفة أنّه "من المهمّ اتخاذ إجراءات ملموسة" من أجل مساعدة أوكرانيا لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا بطول 1300 كيلومتر.

وقررت فنلندا وجارتها السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا واعتبرتا أنّ موسكو تشكل تهديداً لهما بعدما اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز لعقود خصوصا خلال الحرب الباردة.

© 2022 AFP