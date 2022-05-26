رولان غاروس: شفيونتيك تواصل انتصاراتها المتتالية ومدفيديف مشواره دون عناء

البولندية إيغا شفيونتيك ترد إحدى الكرات في مباراتها ضد الاميركية اليسون ريسك في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة في 26 أيار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا وبطلة 2020 انتصاراتها المتتالية ورفعتها إلى 30 عندما تغلبت على الأميركية اليسون ريسك السادسة والثلاثين 6-صفر و6-2 الخميس وبلغت الدور الثالث لرولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولة الاربع الكبرى في كرة المضرب، فيما لحقت التشيكية كارولينا بليشكوفا الثامنة والرومانية سيمونا هاليب بركب المودعات مبكرا.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الأولى، بعد حسمها مباراتها الاولى أمام الأوكرانية ليسيا تسورنكو في 54 دقيقة، احتاجت شفيونتيك إلى 61 دقيقة لتخطي عقبة ريسك والحفاظ على سجلها خاليا من الخسارة منذ منتصف شباط/فبراير الماضي عندما سقطت أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو في ثمن نهائي دورة دبي الدولية.

استهلت شفيونتيك الذي باتت المصنفة أولى عالمياً بعد قرار الأسترالية آشلي بارتي الاعتزال عقب تتويجها أوائل العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية دانييل كولينز التي أوقفت مشوار البولندية في دور الأربعة، انتصاراتها المتتالية من دورة الدوحة وأصبحت ثاني لاعبة فقط في التاريخ تتوج بأربعة من ألقاب الألف لرابطة المحترفات "دبليو تي ايه" خلال موسم واحد.

فرضت هيمنتها على الملاعب الصلبة في الدوحة وإنديان ويلز وميامي الأميركيتين، وانتقلت بسلاسة الى الملاعب الترابية حيث، وبعدما قررت عدم المشاركة في دورة مدريد من أجل التقاط أنفاسها بعد تتويج آخر في شتوتغارت، احتفظت بلقب دورة روما بفوزها على جابر 6-2 و6-2، رافعة رصيدها الاجمالي الى ثمانية ألقاب.

وباتت شفيونتيك رابع لاعبة منذ بداية القرن تحقق سلسلة من ثلاثين انتصارًا على الأقل بعد الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامس والبلجيكية جاستين هينان، علما أنها باتت على بعد أربعة انتصارات من الرقم القياسي الذي حققته سيرينا عام 2013.

وضربت شفيونتيك بقوة وكسبت المجموعة الاولى نظيفة 6-صفر، وتقدمت 3-صفر في الثانية قبل أن تنهيها في صالحها 6-2.

وقالت البولندية البالغة من العمر 20 عامًا قائلاً: "أنا سعيدة لكوني لعبت بقوة".

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع المونتينيغرية دانكا كوفينيتش الـ95 عالميا والفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدوفا 6-3 و7-5.

بليشكوفا وهاليبا تلحقان بركب المودعات

وفي الثانية، باتت بليشكوفا، الأولى عالميا سابقا، سادس سادس لاعبة مصنفة ضمن العشر الاوليات تودع مبكرا بخسارتها امام الفرنسية المغمورة ليوليا جانجان المصنفة 227 عالميا 2-6 و2-6.

ولحقت بليشكوفا بمواطنتها التشيكية باربورا كريتشيكوفا حاملة اللقب، اليونانية ماريا ساكاري، التونسية أنس جابر، اللاتفية أنيت كونتافيت والفائزة السابقة باللقب الاسبانية غاربيني موغوروتسا.

في المقابل، باتت جانجان ادنى لاعبة تصنيفا تتغلب على لاعبة من العشر الاوليات في رولان غاروس منذ 34 عاما.

وقالت الفائزة "بصراحة، لا ادري ماذا يحصل. كل ما أعيشه مدهش".

رشح النقاد جانجان لكي تكون نجمة مستقبلية عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، لكن مسيرتها توقفت فجأة بسبب اصابات متكررة في ركبتها قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة لتتابع دراستها ثم عادت لممارسة الكرة الصفراء على اعلى مستوى في نهاية عام 2020.

حسمت جانجان المجموعة الاولى في 36 دقيقة فقط في مواجهة بليسكوفا التي عانت كثيرا في ارسالها الاول وارتكبت الكثير من الاخطاء.

ثم تقدمت بنتيجة 4-صفر في الثانية قبل ان تنهي المباراة في ساعة و15 دقيقة في اول فرصة سنحت لها.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما في هذا الصدد "قررت العودة لكي لا اندم على شيء. اعتقد بأني قمت بالخيار الصحيح".

وتشارك جانجان ببطاقة دعوة وذلك للمرة الاولى في احدى البطولات الاربع الكبرى.

وكانت مواطنتها المغمورة ايضا ديان باري حققت مفاجأة من العيار الثقيل باخراجها التشيكية باربورا كريتشيكوفا حاملة اللقب في الدور الاول.

ولم تكن حال الرومانية سيمونا هاليب التاسعة عشرة وحالة لقب نسخة 2018 أفضل من بليشكوفا وخرجت خالية الوفاض بخسارتها امام الصينية جينغ كينوين الرابعة والسبعين 6-2 و2-6 و1-6.

في المقابل، وجدت الاسبانية باولو بادوسا صعوبة بالغة في تخطي السلوفينية كايا يوفان واحتاجت الى ثلاث مجموعات بنتيجة 7-5 و3-6 و6-2.

وقالت بادوسا "كانت المباراة صعبة للغاية. يتعين علي الخوض المزيد من المباريات هنا لكي اشعر بحالة افضل. انا سعيدة جدا بعد المعركة التي خضتها اليوم".

يذكر ان افضل نتيجة حققتها بادوسا في احدى بطولات الغراند سلام كان بلوغها الدور ربع النهائي من رولان غاروس العام الماضي.

مدفيديف دون عناء

وفي فئة الرجال، لم يجد الروسي دانييل مدفيديف الثاني صعوبة في بلوغ الدور الثالث اثر تغلبه على الصربي لاسلو دييري 6-3 و6-4 و6-3.

ويلتقي مدفيديف الذي بلغ ربع النهائي عام 2021، في الدور الثالث مع الصربي الاخر ميومير كيسمانوفيتش الفائز على الكازاخستاني الكسندر بوبليك 4-6 و7-5 و6-2 و6-1.

وحقق لاسلو 39 نقطة رابحة لكنه ارتكب 68 خطأ مباشرا.

وقال مدفيديف: "أعتقد أن لاسلو ربما يكون قد تعرض لإصابة، لذلك كان يرتكب الأخطاء".

وبلغ الدنماركي الواعد هولغر روني (19 عاما) الدور الثالث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولات الأربع الكبرى بفوزه على السويسري هنري لاكسونن 6-2 و6-3 و6-3.

وضرب روني موعدا في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع ووصيف بطل الموسم الماضي أو التشيكي زدينيك كولار الـ154 عالميا.

© 2022 AFP