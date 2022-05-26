رولان غاروس: فرنسية مغمورة تضيف بليسكوفا الى لائحة المصنفات المودعات مبكرا

ان كريستين بوجولا ا ف ب

باريس (أ ف ب) – باتت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثامنة، سادس لاعبة مصنفة ضمن اللاعبات العشر الاوليات تودع مبكرا بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولة الاربع الكبرى في كرة المضرب بخسارتها امام الفرنسية المغمورة ليوليا جانجان المصنفة 227 عالميا 2-6 و2-6 الخميس.

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وانضمت بليسكوفا المصنفة اولى عالميا سابقا، بالتالي الى حاملة اللقب مواطنتها باربورا كريتشيكوفا، اليونانية ماريا ساكاري، التونسية انس جابر واللاتفية انيت كونتافيت والفائزة السابقة باللقب الاسبانية غاربيني موغوروتسا.

في المقابل، باتت جانجان ادنى لاعبة تصنيفا تتغلب على لاعبة من العشر الاوليات في رولان غاروس منذ 34 عاما.

وقالت الفائزة "بصراحة، لا ادري ماذا يحصل. كل ما اعيشه مدهش".

رشح النقاد جانجان لكي تكون نجمة مستقبلية في عالم كرة المضرب عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، لكن مسيرتها توقفت فجأة بسبب اصابات متكررة في ركبتها قبل ان تتوجه الى الولايات المتحدة لتتابع دراستها ثم عادت لممارسة الكرة الصفراء على اعلى مستوى في نهاية عام 2020.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما في هذا الصدد "قررت العودة لكي لا اندم على شيء. اعتقد بأني قمت بالخيار الصحيح".

في المقابل، وجدت الاسبانية باولو بادوسا صعوبة بالغة في تخطي السلوفينية كايا يوفان واحتاجت الى ثلاث مجموعات بنتيجة 7-5 و3-6 و6-2.

وقالت بادوسا "كانت المباراة صعبة للغاية. يتعين علي الخوض المزيد من المباريات هنا لكي اشعر بحالة افضل. انا سعيدة جدا بعد المعركة التي خضتها اليوم".

يذكر ان افضل نتيجة حققتها بادوسا في احدى بطولات الغراند سلام كان بلوغها الدور ربع النهائي من رولان غاروس العام الماضي.

© 2022 AFP