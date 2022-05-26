عباس يكلف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لعريقات

جون ماكدوغال ا ف ب/ارشيف

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس قرارا بتكليف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

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وتوفي صائب عريقات، الذي كان يعد "كبير المفاوضين الفلسطينيين" في العاشر من تشرين ثاني/نوفمبر من العام 2020 اثر اصابته بكوفيد-19.

وانتخب الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية مطلع العام الحالي، إذ يعتبر من المقربين للرئيس محمود عباس وكان متوقعا ان انتخابه سيمهد لتوليه الملف الذي حمله صائب عريقات لسنوات طويلة.

لكن ما زال غير واضح إن كان الشيخ سيتولى ملف المفاوضات مع إسرائيل.

ويأتي تكليف الشيخ بالمنصب الجديد في ظل دعوات لاجراء اصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويشغل الشيخ منذ سنوات منصب وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تتولى التنسيق المدني مع الجانب الاسرائيلي في ما يخص الحياة اليومية للفلسطينيين.

© 2022 AFP