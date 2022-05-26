مقتل جندي تركي في شمال العراق

نيكلاس هالين ا ف ب

متظاهرون في لندن ضد التدخل العسكري التركي في شمال العراق بتاريخ 3 تموز/يوليو 2021

اسطنبول (أ ف ب) – قتل جندي تركي الخميس خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تواجه انقرة المتمردين الأكراد الأتراك كما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

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بذلك يرتفع الى ستة عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الجندي قتل على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

يشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم الكثير من المدنيين.

شنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم "المخلب-القفل" في نيسان/أبريل في شمال العراق.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن اطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

© 2022 AFP