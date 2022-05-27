رولان غاروس: ديوكوفيتش ونادال بسلاسة إلى ثمن النهائي

كريستوف أرشامبو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعد فوزه على السلوفيني إلياز بيديني في الدور الثالث من بطولة رولان غاروسي الفرنسية لكرة المضرب في 27 أيار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – بلغ المصنف أول عالمياً حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ثمن النهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه السهل على السلوفيني ألياز بيديني 6-3، 6-3، و6-2، لحقه الإسباني رافايل نادال بفوزه على الهولندي بوتيك فان دي زانسهولب 6-3، 6-2، و6-4 الجمعة.

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وسجّل الصربي تسعة إرسالات ساحقة أمام بيديني، ليواصل سعيه إلى الاحتفاظ باللقب وتحقيق رقم قياسي بعدد البطولات الكبرى (21) الذي يحمله الإسباني رافايل نادال.

وقال ديوكوفيتش "دائماً ما يكون لدي دافع كبير عندما أكون في الملعب، مع الرغبة في تقديم أفضل مستوى لدي في كل مرة. ليس من الممكن دائماً القيام بذلك، ولكن اليوم كان جيداً للغاية".

ويلاقي ديوكوفيتش في ثمن النهائي الأرجنتيني شفارتسمان المصنف 16 عالمياً الذي عبر فوزه الساحق على البلغاري غريغور ديميتروف الحادي والعشرين 6-3 و6-1 و6-2.

في مواجهة ديميتروف الذي لم يخسر سوى 10 أشواط في أول دورين في نسخة هذا العام، فرض الأرجنتيني سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وحتى النهاية.

وبدا البلغاري في طريقه الى استعادة التوازن مطلع المجموعة الثالثة عندما كسر إرسال شفارتسمان بيد أن الأخير سرعان ما رد التحية بكسبه ستة أشواط متتالية منهيا المباراة في صالحه بعد ساعتين و15 دقيقة.

ونجح شفارتسمان الذي وصل إلى نصف النهائي في 2020، في الثأر لخسارته أمام ديميتروف في دورة مدريد لماسترز الألف نقطة صفر-6 و3-6.

مواجهة نارية في ربع النهائي؟

والجدير بالذكر أن ديوكوفيتش يتفوق على شفارتسمان الذي سيلتقيه في الدور المقبل في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن حيث كسبها جميعها، لكن الأرجنتيني صرح بعد فوزه مباشرة، "عندما التقينا هنا (في عام 2017) انتهت المباراة بخمس مجموعات، وبالتالي من يدري ما سيحدث. أشعر أنني بحالة جيدة في باريس، لدي الكثير من الذكريات الجيدة هنا، لذلك سنرى".

في المقابل، واصل نادال مساعيه إلى الظفر بلقب رابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، متجاوزاً الهولندي المصنف 26.

وسيلعب حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام (21) في ثمن النهائي، مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف التاسع الفائز على الصربي فيليب كرايينوفيتش.

وفي حال عبر الإسباني إلى ربع النهائي، قد يلاقي ديوكوفيتش في مباراة نارية.

ورفع نادال رقمه القياسي بعدد الانتصارات في رولان غاروس إلى 108 في مقابل ثلاث هزائم فقط منذ أول ظهور له في العام 2005.

انسحاب ميّار شريف

ولدى السيدات، حسمت الأميركية الواعدة كوكو غوف، أصغر لاعبة لا تزال في المنافسة في رولان غاروس حتى الآن بسن الثامنة عشرة، صراع الأجيال مع الإستونية المخضرمة كايا كانيبي، الأكبر في البطولة حتى الآن (36 عاما) في صالحها بفوزها 6-3 و6-4.

وهي المرة الثانية تواليا تبلغ فيها غوف الثامنة عشرة عالميا ثمن نهائي البطولة الفرنسية بعد الأولى العام الماضي.

في المقابل، كانت كانيبي المصنفة 46 عالميا بطلة في فئة الناشئات في رولان غاروس عام 2001 عندما كان وقتها عمر غوف ثلاثة أعوام.

وكانت غوف تغلّبت على كانيبي في طريقها الى لقب دورة بارما الايطالية عام 2021.

وضربت الأميركية موعدا في ثمن النهائي مع البلجيكية إليز مارتنز الفائزة على الروسية فارفارا غراتشيفا 6-2 و6-3.

وخرجت السويسرية بيليندا بنتشيتش الرابعة عشرة والألمانية أنجليك كيربر الحادية والعشرون من الدور الثالث بخسارة الاولى امام الاميركية ليلى فرنانديس السابعة عشرة 5-7 و6-3 و5-7، والثانية امام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش 4-6 و6-7 (5-7).

وانسحبت المصرية ميَّار شريف من الدور الثاني بسبب الإصابة "برشخ في القدم" حسب الاتحاد المصري للعبة، ما سمح لمنافستها السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة في المركز الرابع والعشرين ببلوغ الدور الثالث.

وكانت شريف (26 عاما) حققت فوزها الأول في ثاني مشاركة لها في البطولة الفرنسية فقط في القرعة الرئيسية، وذلك بتغلبها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-3 و7-5.

وعادلت شريف الانجاز الذي حققته العام الماضي حين وصلت للمرة الأولى والأخيرة الى الدور الثاني لإحدى البطولات الكبرى قبل أن تنتهي المغامرة في أستراليا المفتوحة على يد السلوفينية كايا يوفان.

وقال الاتحاد المصري في حسابه على "فيسبوك": "تحتاج ميار لفترة علاج من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد أن استكملت مباراة الثلاثاء وهي مصابة. نتمنى عودة سريعة للاعبة المصرية للمنافسات".

© 2022 AFP