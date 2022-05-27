وست هام يونايتد يؤكد رحيل مهاجمه الأوكراني يارمولنكو

لندن (أ ف ب) – أكد وست هام يونايتد سابع الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن مهاجمه الدولي الأوكراني أندري يارمولنكو سيلحق بالقائد مارك نوبل ويترك الفريق بنهاية عقده الشهر المقبل.

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وفشل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز وسيبحث الآن عن ناد جديد اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو.

وانضم يارمولنكو إلى وست هام يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2018 وسجل له 13 هدفًا في 86 مباراة.

سجل هدفاً عاطفياً في الوقت الإضافي ضد إشبيلية الإسباني (2-صفر) في آذار/مارس قاد به وست هام إلى ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" (خسر صفر-1 ذهابا)، وذلك بعد عودته إلى التشكيلة عقب فترة راحة تلت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان القائد نوبل أعلن سابقا أن الموسم، الثامن عشر له بألوان وست هام يونايتد، سيكون الأخير له حيث يخطط للاعتزال وتم تأكيد رحيله رسميًا عندما نشر النادي الجمعة قائمته التي احتفظ بها للموسم المقبل.

© 2022 AFP