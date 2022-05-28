دانون سترسل مزيدا من حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة

برندان سميالوفسكي ا ف ب/AFP

حليب للبيع في واشنطن في 20 ايار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة دانون الفرنسية للأغذية الجمعة أنها سترسل بحلول نهاية حزيران/يونيو 500 ألف عبوة إضافية من الحليب الطبي للرضع إلى الولايات المتحدة التي تعاني حاليا من نقص في هذه المادة.

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وقال متحدث إن منتجات العلامة التجارية "نيوكيت" للأطفال الذين يعانون من الحساسية من حليب البقر ستكون متاحة للتوزيع على العائلات في بداية تموز/يوليو.

وأكد المتحدث أن دانون زادت شحنات "نيوكيت" إلى الولايات المتحدة أكثر من الضعف في الأشهر الأخيرة، لكنه امتنع عن ذكر رقم محدد.

وتسبب ندرة الحليب الطبي للرضع في الولايات المتحدة بسبب اضطرابات في الإنتاج وسلاسل التوريد مشاكل لآلاف العائلات التي يعتمد أطفالها عليها ودفعها إلى بحث محموم عن المنتج.

ووصل الأمر إلى تسخير الولايات المتحدة طائراتها العسكرية للمساعدة في تسريع صادرات المادة من أوروبا.

من جهتها شحنت شركة نستله المنافسة لدانون 31 طنا من حليب الرضع إلى الولايات المتحدة الأحد.

© 2022 AFP