رولان غاروس: شفيونتيك تواصل سلسلة انتصاراتها

جوليان دي روزا ا ف ب

باريس (أ ف ب) – رفعت البولندية ايغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا، سلسلة انتصاراتها المتتالية الى 31 بفوزها على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و7-5 السبت في طريقها لبلوغ الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

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وسلسلة الانتصارات المتتالية هي الافضل في الدورات والبطولات منذ ان سجلت الاميركية سيرينا وليامس 34 فوزا تواليا عام 2013.

وقالت شفيونتيك "كنت اريد اللعب قتالية لكن في بعض الاحيان كنت اسدد الكرات بقوة هائلة وكان من الصعب السيطرة عليها".

واضافت "كان يتعين علي ان العب مع اقل مخاطرة واستقرار أكبر. منافستي دافعت بطريقة جيدة وكانت ترد كراتي بقوة".

وبعد ان حسمت شفيونتيك بطلة رولان غاروس عام 2020، المجموعة الاولى بسهولة، كانت في طريقها الى حسم الثانية من دون عناء ايضا عندما تقدمت على منافستها 4-1، لكن كوفينيتش انتفضت وفازت بالاشواط الاربعة التالية لتتقدم 5-4 قبل ان تقول البولندية كلمتها الاخيرة وتنهي المباراة في ساعة ونصف.

وتلتقي شفيونتيك في الدور التالي مع الفائزة من مباراة الصينية زهنغ كينوين او الفرنسية اليزي كورنيه.

وفي مباراة ثانية، وضعت الرومانية ايرينا كاميليا بيغو حدا لمغامرة الفرنسية ليوليا جانجان بالفوز عليها 6-1 و6-4.

وكانت جانجان حققت مفاجأة من العيار الثقيل باخراجها التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة اولى عالميا سابقا في الدور السابق.

© 2022 AFP