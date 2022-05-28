وزير خارجية الإمارات يزور تركيا

مصطفى كاماتشي مكتب الاعلام في الرئاسة التركية/ا ف ب

صورة وزعها مكتب الرئاسة التركية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في العاصمة الاماراتية في 14 شباط/فبراير 2022

ابوظبي (أ ف ب) – استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في اسطنبول لبحث العلاقات الثنائية وتداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا.

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وجرى خلال اللقاء بحسب بيان رسمي إماراتي "بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتعود بالخير على شعبيهما".

كما ناقش الجانبان "الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا".

وأكد الشيخ عبدالله خلال اللقاء "حرص دولة الإمارات بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا والعمل معا من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والمضي قدما في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار".

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية تطوراً متنامياً خلال المرحلة الماضية وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الإمارات في شباط/فبراير عام 2022.

© 2022 AFP