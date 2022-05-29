أوكسير يطيح بسانت إتيان الى الدرجة الثانية ويعود إلى الأولى بعد 10 أعوام

حارس مرمى أوكسير دونوفان ليون يتصدى لركلة الجزاء الترجيحية الأولى للاعب سانت إتيان الدولي الجزائري رياض بودبوز في إياب ملحق البهوط والصعود الى الدرجة الاولى الفرنسية في كرة القدم في 29 أيار/مايو 2022.

سانت إتيين (فرنسا) (أ ف ب) – عاد أوكسير إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم وأطاح بسانت إتيان إلى الدرجة الثانية عندما تغلب عليه 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في إياب ملحق البقاء والهبوط.

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وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وهي النتيجة التي آلت إليها مباراة الذهاب الخميس في أوكسير، فاحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة ليتم الحسم بركلات الترجيح.

وكان أوكسير، ثالث الدرجة الثانية هذا الموسم، البادئ بالتسجيل عبر المغربي حمزة الساخي في الدقيقة 51، وأدرك سانت إتيان الذي أنهى الموسم في المركز الثامن عشر في الدرجة الأولى، التعادل بواسطة مهدي كامارا في الدقيقة 77.

وفي ركلات الترجيح، أهدر الدولي الجزائري رياض بودبوز الركلة الأولى حيث تصدى لها الحارس دونوفان ليون، فيما سجل الضيوف محاولاتهم الخمس.

وهي المرة الأولى التي يعود فيها أوكسير إلى الدرجة الأولى بعد غياب 10 مواسم وتحديدا منذ عام 2012، فيما يعود سانت إتيان إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى بعد 18 عاما من عودته إليها وتحديدا منذ عام 2004.

يذكر أنها المباراة الثامنة تواليا التي يفشل فيها سانت إتيان في تحقيق الفوز وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه بريست 2-1 في 16 نيسان/أبريل الماضي في المرحلة الثانية والثلاثين، خسر أربع مرات وتعادل ثلاث مرات.

ولحق سانت إتيان بمتز التاسع عشر وبوردو العشرين الأخير الى الدرجة الثانية.

واجتاحت جماهير سانت إتيان أرضية الملعب مباشرة بعد الركلة الترجيحية الخامسة الأخيرة للضيوف وألقت الألعاب النارية وهاجمت رجال الأمن الذين حاولا حماية اللاعبين من أجل الدخول إلى غرف الملابس.

© 2022 AFP