البابا فرنسيس سيعيّن 21 كاردينالا جديداً في 27 آب/اغسطس

البابا فرنسيس على شرفة القصر الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس في 29أيار/مايو 2022 في الفاتيكان

الفاتيكان (أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس الاحد إلى انعقاد كونسيستوار لتعيين 21 كاردينالاً جديداً من جميع أنحاء العالم، وذلك السبت في 27 آب/اغسطس.

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قال البابا بعد صلاة الأحد من نافذة القصر الرسولي المطل على ساحة القديس بطرس "في 27 آب المقبل، سأقوم بتنظيم كونسيستوار لتعيين كرادلة جدد".

وفي حال انعقاد اجتماع سري سيتمكن 16 منهم فقط، تقل أعمارهم عن 80 عامًا، من المشاركة في انتخاب البابا الجديد.

كان إعلان البابا فرنسيس هذا منتظراً منذ عدة أشهر لأن عدد الكرادلة الناخبين انخفض إلى 117، في حين يصل تقليديا إلى 120 على الأقل.

ومن المفترض أن يرتفع عددهم في 27 آب/أغسطس، إلى 133.

وقال البابا "ها هي أسماء الكرادلة الجدد"، قبل الانطلاق في تعداد طويل لأسمائهم وألقابهم.

ومن بين الكرادلة الناخبين الذين سيتم تعيينهم، رئيس أساقفة مرسيليا (جنوب فرنسا) جان مارك أفلين، أسقف إكوولوبيا في نيجيريا بيتر أوكباليك، رئيس أساقفة مانهاوس في البرازيل ليوناردو شتاينر، رئيس أساقفة غوا وداماو في الهند فيليبي نيري أنطونيو سيباستياو دو روزاريو فيراو، أسقف سان دييغو في الولايات المتحدة روبرت ماكلروي، رئيس أساقفة تيمور الشرقية فيرجيليو دو كارمو دا سيلفا، أسقف كومو في إيطاليا أوسكار كانتوني، رئيس أساقفة حيدر أباد في الهند أنثومي بولا، رئيس أساقفة برازيليا باولو سيزار كوستا، رئيس أساقفة وا في غانا ريتشارد كويا باووبر، رئيس أساقفة سنغافورة وليام غوه سينغ تشي، رئيس أساقفة أسونسيون في باراغواي أدالبرتو مارتينيز فلوريس، النائب الرسولي لأولان باتور في عاصمة منغوليا البالغ 48 عامًا جورجيو مارينغو، وهو أصغر الكرادلة الجدد.

من بين الكرادلة الجدد ثلاثة رؤساء لدوائر في الكوريا الرومانيّة، وهم الإنكليزي آرثر روش عميد مجمع العبادة الإلهية، الكوري لازارو يو هيونج سيك عميد مجمع الإكليروس، والإسباني فرناندو فيرغيز الزاغا، رئيس اللجنة الحبريّة لدولة حاضرة الفاتيكان ومحافظتها.

أما الكرادلة الخمسة فوق الثمانين والذين لا يمكنهم التصويت فهم رئيس أساقفة قرطاجنة (كولومبيا) الفخري خورخي إنريكي خيمينيز كارفاخال، أسقف غينت الفخري في بلجيكا لوكاس فان لوي، رئيس أساقفة كالياري (سردينيا ايطاليا) الفخري أريغو ميليو، أستاذ اللاهوت الأب جيانفرانكو غيرلاندا، والمونسنيور فورتوناتو فريزا.

وهذا الكونسيستوار هو الثامن خلال حبرية البابا فرنسيس.

© 2022 AFP