جائزة إيطاليا الكبرى: بانيايا يفوز وكوارتارارو يعزز صدارته

موغيلو (إيطاليا) (أ ف ب) – أحرز الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) المركز الاول في سباق جائزة إيطاليا الكبرى الاحد، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، فيما عزز الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) صدارته لترتيب السائقين.

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انطلق بانيايا من المركز الخامس قبل أن ينهي السباق في الصدارة أمام كوارتارارو حامل اللقب، أمام جماهيره على حلبة موغيلو محققًا فوزه الثاني هذا الموسم.

وانتزع الايطالي الصدارة في منتصف السباق ولم يخسرها أبدًا، متقدمًا بفارق أكثر من نصف ثانية عن الفرنسي.

قال بعد فوزه لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "إنه شعور مذهل، أنا سعيد جدًا للفوز قي بلدي وأمام جماهيرنا".

وعزز كوارتارارو صدارة الترتيب مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الاسباني أليكس إسبارغارو سائق أبريليا الذي حل ثالثًا الاحد.

أما بانيايا فبات يتخلف بفارق 41 نقطة عن كوارتارارو الذي اعتبر أن سباق الاحد هو "الافضل في مسيرتي" بعد أن انطلق من المركز السادس قبل أن ينهيه ثانيًا.

وتابع "قلت لنفسي +ليس لديك أي شيء تخسره+ أنا سعيد جدًا أني قدتُ بأفضل طريقة ممكنة".

وحل الاسباني مارس ماركيس، بطل العالم ست مرات، في المركز العاشر في آخر سباق له قبل الخضوع لعملية جراحية لحل مشاكل في ذراعه الأيمن بعد تعرضه لكسر منذ قرابة العامين.

-ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة إيطاليا الكبرى:

1- الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:18.9230 دقيقة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 0.635 ث

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 1.983 ث

4- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) بفارق 2.590 ث

5- الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي) بفارق 3.067 ث

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم في موتو جي بي:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 122 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 114

3- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 94

4- الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 81

5- الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي) 75

© 2022 AFP