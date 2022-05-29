جائزة موناكو الكبرى: بيريس يحقق الفوز "الحلم" ولوكلير يدفع ثمن "استراتيجة فاشلة" لفيراري

سائف ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس يحتفل بفوزه بالمركز الاول في سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في موناكو في 29 أيار/مايو 2022.

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – حقق سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الفوز "الحلم" الأحد عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم في الفورمولا واحد، فيما استمرت معاناة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو على حلبة الإمارة وهذه المرة بسبب استراتيجية فاشلة لفريقه.

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وتقدم بيريس الذي بات أول مكسيكي يحقق الفوز على الحلبة الشهيرة في الإمارة، على سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس وزميله في ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، فيما واصل سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو معاناته على ارضه وحل رابعا علما أنه كان أول المنطلقين، وذلك بسبب استراتيجية فاشلة لفريقه في التوقف في اللفة 21.

وشهد السباق تقلبات كثيرة بدءا من تأجيل انطلاقته لأكثر من ساعة بسبب الأمطار الغزيرة وصولا إلى حادث تعرض له سائق هاس الألماني ميك شوماخر خرج منه سالما لكنه أدى إلى توقفه لنحو 20 دقيقة حيث عاد السائقون إلى المرآب قبل العودة إلى المنافسة التي كانت حامية الوطيس خصوصا في اللفات الأخيرة بين الرباعي بيريس وساينس وفيرستابن ولوكلير.

وصمد بيريس الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم والثالث في مسيرته الاحترافية، أمام الضغط الرهيب الذي فرضه ساينس والذي لم يسلم بدوره من ضغط قوي لفيرستابن.

"حلم تحوَّل إلى حقيقة"

وأعرب بيريس عن سعادته بتحقيق الفوز "الحلم" عقب الاصطدام الذي تعرض له قبل 24 ساعة في التجارب الرسمية عندما انزلقت سيارته لحظة الخروج من المنعطف العاشر واصطدمت بالحاجز الجانبي.

وقال له مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر عبر راديو الفريق: "تشيكو لقد فزت بموناكو، يا لها من قيادة رائعة".

وقال بيريس "إنه حلم تحقق. كسائق تحلم بالفوز هنا. بعد السباق على أرض الوطن، ليس هناك سباق استثنائي آخر تفوز به أكثر من موناكو".

وأضاف بيريس الذي خرج خائبا في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد الماضي عندما طلب منه فريقه السماح لفيرستابن بتجاوزه لكسب المركز الأول: "إنه يوم حافل بالنسبة لي ولبلدي".

في المقابل، بدا لوكلير غاضبا من إهداره فوزا في المتناول بعد خسارته وقتا في إحدى محطات التوقف العديدة حيث وجد نفسه وزميله ساينس معا في المرآب في اللفة 21.

وقال لفريقه "بدون تعليق. لا يمكننا فعل ذلك".

وتقام المرحلة الثامنة من بطولة العالم في أذربيجان في 12 حزيران/يونيو المقبل.

وكان لوكلير يأمل في الاستفادة من وجود زميله ساينس بجانبه على خط الانطلاق من أجل عدم السماح لفيرستابن بتجاوزه وتحقيق فوزه الأول في موناكو واستعادة الصدارة من فيرستابن

وعزز بطل العالم فيرستابن تقدمه على لوكلير إلى تسع نقاط في معركة لقب السائقين بعدما كان ست نقاط عقب جائزة اسبانيا الكبرى الاحد الماضي والتي شهدت انسحاب لوكلير.

ورفع فيرستابن رصيده الى 125 نقطة مقابل 116 للوكلير، فيما انتزع بيريس المركز الثالث من سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل الذي حل خامسا في سباق اليوم بعدما رفع رصيده الى 110 نقاط مقابل 84 للأخير.

وتابع سائق مرسيدس الآخر البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خيباته وأنهى السباق في المركز الثامن.

وتسببت الأمطار الغزيرة بإرجاء انطلاق السباق لنحو ساعة تقريبا.

وكان المقرر أن ينطلق السباق عند الساعة الواحدة ظهرًا في توقيت غرينيتش قبل أن يتم إرجاؤه بداية حتى 13,16 عندما قام السائقون بلفة التحمية خلف سيارة الأمان.

ولكن مع استمرار تساقط الامطار بغزارة، حيث قال ابن الامارة لوكلير الذي انطلق من المركز الاول عبر الراديو لفريقه فيراري "إنها تمطر بشكل جنوني"، اتخذ مسؤولو السباق قرارًا برفع العلم الأحمر.

وعاد السائقون الى المرآب حيث تم تجهيز السيارات بإطارات شديدة الرطوبة بعد أن أصبحت الحلبة الأيقونية في الشوارع، زلقة بشكل خطير بعد أن أقيمت التجارب الحرة والتأهلية في ظروف جافة يومي الجمعة والسبت.

وتوقف السباق مجددا لنحو 20 دقيقة عندما تعرض شوماخر لحادث في اللفة 33.

وفقد نجل الأسطورة ميكايل السيطرة على سيارته في إحدى المنعرجات فاصطدمت بحواجز الأمان ، ما أدى إلى تكسيرها الى نصفين.

ونجا شوماخر من الحادث لكنه اضطر إلى الانسحاب.

ودخلت سيارة الأمان بانتظار تنظيف الحلبة قبل أن يتخذ المنظمون قرار بإيقاف السباق وعاد السائقون جميعا إلى المرآب، وكان وقتها بيريس في الصدارة أمام ساينس وفيرستابن ولوكلير، قبل أن يستأنف دون أن تتغير المراكز.

وعلى مدى الساعتين المخصصتين من لوائح السباق حرم السائقون من أكثر من عشر لفات.

وقطع بيريس مسافة السباق بزمن 1.56:30.265 ساعة بفارق 1.154 ثانية امام ساينس و1.491 ثانية امام فيرستابن و2.922 ثانية امام لوكلير.

© 2022 AFP