إلغاء إحياء ذكرى تيان انمين في هونغ كونغ

ايزاك اورانس ا ف ب/AFP/ارشيف

امرأة تضيء شمعة في ذكرى تيان انمين في البراع من حزيران/يونيو 2021 في هونغ كونغ

هونغ كونغ (أ ف ب) – لأول مرة منذ 33 عامًا، لن يتم إحياء أي قداس في ذكرى تيان انمين في هونغ كونغ، في دليل جديد على محو ذكرى قمع المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية في بكين في 4 حزيران/يونيو 1989، في الإقليم الصيني الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي.

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منذ أن فرضت بكين قانونًا صارمًا للأمن القومي في عام 2020 لإنهاء الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية، تم حظر المسيرات التقليدية لاضاءة الشموع التي شارك فيها آلاف الأشخاص في المدينة. وتم اغلاق متحف تيان انمين وتفكيك مصب تذكارية.

ظلت القداديس الكاثوليكية السنوية إحدى الوسائل الأخيرة لسكان هونغ كونغ للالتقاء علنًا في ذكرى ضحايا حملة القمع في ساحة تيان انمين.

لكن تم إلغاؤها هذا العام أيضًا، خوفًا من أن تتخذ السلطات إجراءات ضد الكنيسة.

قال مارتن إيب قسيس اتحاد هونغ كونغ للطلاب الكاثوليك وهو أحد المنظمين

لوكالة فرانس برس "نجد صعوبة بالغة في ذلك في ظل المناخ الاجتماعي الحالي... هدفنا الرئيسي هو عدم خرق أي قانون".

- "عميل أجنبي" -

في الصين القارية، حيث لم يعبر النظام الشيوعي مطلقًا عن ندمه إزاء مذبحة عام 1989، تعد هذه المسألة من المحرمات.

لكن لفترة طويلة في هونغ كونغ، كان من الممكن تعليم هذه الحقبة من التاريخ في المدارس. لقد تغير كل شيء منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2020 للسماح لبكين بالسيطرة على الإقليم.

لمدة ثلاثين عامًا، كان تحالف هونغ كونغ ينظم سنويا وقفة احتجاجية. ولكن التحالف الذي تم حله يُحاكم اليوم بتهمة "التحريض على التخريب" بموجب القانون الجديد.

اتهمت الشرطة التحالف بأنه "عميل أجنبي"، وهو خطاب يلقى صدى في بكين التي تؤكد أن احتجاجات تيان انمين تم تأجيجها من الخارج.

اضطر متحف 4 حزيران/يونيو الذي يديره التحالف، إلى إغلاق أبوابه العام الماضي.

وفضل آخرون التراجع لعدم معرفتهم أين الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه.

أزالت ست جامعات في هونغ كونغ من حرمها أعمالا كرّمت ضحايا حملة تيان انمين القمعية، ومنها تمثال "عمود العار" للفنان الدنماركي جينس غالشيوت الذي أزيل من جامعة هونغ كونغ قبل عيد الميلاد.

وفي جامعة لنغنان Lingnan، تمت إزالة لوحة جدارية للفنان تشن وايمنغ. ونُقل تمثال "ربة الديموقراطية" من جامعة هونغ كونغ الصينية إلى "مكان آمن" لم يُكشف عنه.

تؤكد الجامعات أنها لم توافق يوما على عرض هذه الأعمال وتمت إزالتها بسبب محظورات قانونية.

"حرية التعبير"

في المكان الذي كان فيه نصب ربة الديموقراطية، لم يبق سوى أثر صغير لقاعدتها المربعة. أما الدعامة فقد حلت مكانها مقاعد على شكل حصى وزهور.

وقال النحات غالسكيوت لوكالة فرانس برس "هذا يعني أنه خلال بضع سنوات لن يعرف أحد ما حدث هناك".

حاول إعادة منحوته إلى أوروبا لكن الجامعة رفضت توظيف فرقها لمساعدته، ولا تجرؤ شركات النقل على المساهمة في ذلك.

ويقول "يزعمون ان الأمر معقد وخطير للغاية".

أما تشن وايمنغ فيخوض معركة قضائية ضد جامعة هونغ كونغ الصينية. وقال بسخط "يحاولون محو فصل معيب من التاريخ ارتكبت فيها الدولة جريمة بحق شعبها".

في مطلع العام، صبت جامعة هونج كونغ الاسمنت على شعار 4 حزيران/يونيو رسم في الحرم الجامعي موضحة إنها "عملية صيانة عادية" للمباني.

في المكتبات العامة في المدينة، لم يعد من الممكن استعارة 57 كتابًا عن تيان انمين وفقًا لموقع Hong Kong Free Press.

من الآن فصاعدًا، لإحياء ذكرى مذبحة تيان انمين يجب الخروج من هونغ كونغ. المعارضون في المنفى ينشئون متاحفهم الخاصة في الولايات المتحدة وينوي ناشطون إحياء "عمود العار" في تايوان.

ويضيف النحات الدنماركي "في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالرابع من حزيران/يونيو ... يتعلق الأمر بحرية التعبير لقول ما حدث داخل الصين في التاريخ ... والحق في الحديث عما حدث في كل مكان".

© 2022 AFP