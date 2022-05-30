إيران تنتقد تقديرا "منحازا ومسيّسا" لفيلم في مهرجان كانّ السينمائي

باتريسيا دي ميلو موريرا أ ف ب

الممثلة الإيرانية زَر أمير إبراهيمي مع جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كانّ السينمائي في 28 أيار/مايو 2022.

طهران (أ ف ب) – انتقدت طهران الإثنين منح مهرجان كانّ السينمائي جائزة أفضل ممثلة لبطلة فيلم عن جرائم سفّاح متسلسل قتل بائعات هوى في مدينة مشهد المقدسة، معتبرة إياه "منحازا ومسيّسا".

إعلان اقرأ المزيد

ونالت الممثلة الإيرانية المقيمة في الخارج زَر (زهرا) أمير إبراهيمي، جائزة أفضل ممثلة في الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان السينمائي الفرنسي السبت عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس" للمخرج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي.

وتؤدي أمير إبراهيمي دور صحافية شابة من طهران تتعقّب بنفسها سفاحاً ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة مومسات في مشهد بشمال شرق إيران، والتي تعد من أبرز المدن المقدسة لدى الشيعة لكونها تحتضن مرقد الإمام الرضا، ثامن الأئمة المعصومين.

وانتقدت منظمة السينما الإيرانية المرتبطة بوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي، المهرجان لمنحه الجائزة لممثلة الفيلم، معتبرة أن إدارته ارتكبت "عملا منحازا ومسيّسا من خلال تقدير الفيلم الخاطئ والسخيف".

ورأت أن "العنكبوت المقدّس" يقدم صورة "مشوّهة عن المجتمع الإيراني وجَرَح مشاعر ملايين المسلمين الشيعة".

واعتبرت أن العمل الذي جرى تصويره في الأردن بعد عدم منحه إجازة لذلك في إيران، "يسير على نهج" رواية "آيات شيطانية" للمؤلف البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.

وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني أصدر فتوى بهدر دم رشدي بسبب الرواية التي اعتبرها مسيئة للإسلام.

اكتسبت أمير إبراهيمي شهرة في إيران في بداية العشرينات من عمرها بفعل دور أدته في مسلسل "نرجس"، لكنها اضطرت الى مغادرة البلاد واللجوء الى فرنسا في 2008 بعد نحو عامين من فضيحة جنسية طالتها.

© 2022 AFP