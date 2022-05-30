استحواذ كونسورتيوم بوهلي على تشلسي بات رسمياً (النادي)

غلين كيرك ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الإثنين عن اتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي الى الكونسورتيوم الذي يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

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ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشلسي من الروسي رومان أبراموفيتش مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني (5.3 مليون دولار) في السابع من أيار/مايو وحسمت عملية البيع رسمياً الإثنين.

وقال بوهلي لموقع تشلسي "يُشرِفُنا أن نصبح الأوصياء الجدد لنادي تشلسي لكرة القدم. نحن ملتزمون، 100 بالمئة، كل دقيقة من كل مباراة".

وباتمام الاستحواذ بشكل رسمي، أُسدل الستار على 19 عاماً من حقبة أبراموفيتش الذي توج معه النادي اللندني بكافة الألقاب الممكنة.

وكانت الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنكليزي "بريميرليغ" قد منحتا الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ.

وتم طرح تشلسي للبيع مطلع آذار/مارس الماضي، قبل أيام من تعرض مالكه أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية، بسبب صلاته القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت قواته أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

لكن البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية الى خزينة أبراموفيتش.

وكانت هناك مخاوف من انهيار عملية الاستحواذ بسبب الديون البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني المستحقة على الشركة الأم لتشلسي، "فوردستام ليميتد"، لصالح "كامبرلي انترناشونال إينفستمنتس"، وهي شركة مقرّها جيرسي يشتبه بأنها على صلات بأبراموفيتش.

وفي بيان له السبت، قال نادي غرب لندن المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين آخرهما في 2021 "يؤكّد نادي تشلسي لكرة القدم ان ابرام اتفاق نهائي قد تم التوصل اليه الليلة الماضية (الجمعة) لبيع النادي إلى تود بوهلي/كليرلايك كابيتال كونسوتريوم".

ويقود الكونسورتيوم بوهلي، لكن شركة الأسهم الخاصة كليرلايك كابيتال التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، ستملك غالبية أسهم النادي.

ومن بين المستثمرين الآخرين الملياردير الأميركي مارك والتر الذي يتشارك مع بوهلي رئاسة نادي دودجرز، والملياردير السويسري هانسيورغ فايس.

وأقرت الحكومة البرتغالية أيضاً عملية البيع. وكانت موافقة البرتغال مطلوبة نظراً لأن أبراموفيتش يحمل جواز سفر الدولة الأوروبية.

© 2022 AFP