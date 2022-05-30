الرئيس الصيني يشيد بـ"مناخ جديد" في هونغ كونغ لدى استقباله زعيمها المقبل

أيزاك لورنس ا ف ب

وزير الأمن السابق في هونغ كونغ جون لي يلقي كلمة خلال مراسم في 6 أيار/مايو 2022 قبل يومين من تعيينه رئيسا للسلطة التنفيذية في المدينة

بكين (أ ف ب) – التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيس السلطة التنفيذية المقبل في هونغ كونغ جون لي في بكين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الاثنين، وأكد لمسؤول الأمن السابق أن الحكومة المركزية تثق به تماما.

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توجّه لي إلى بكين السبت للحصول على مباركة الحكومة المركزية في وقت يستعد لتولي السلطة في غضون شهر.

واختير لي (64 عاما) والذي كان وزير الأمن سابقا وأشرف على الحملة الأمنية ضد الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، رئيسا للسلطة التنفيذية في المدينة من قبل لجنة صغيرة مكوّنة من شخصيات موالية لبكين مطلع أيار/مايو.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله "أعتقد أن إدارة الحكومة الجديدة ستجلب معها مناخا جديدا وتسطر فصلا جديدا في تنمية هونغ كونغ".

من المقرر أن يتولى لي منصبه رسميا في الأول من تموز/يوليو تزامنا مع ذكرى مرور 25 عاما على نقل هونغ كونغ من الحكم الصيني إلى البريطاني.

وذكرت الوكالة الرسمية أن شي أشاد بما يتمتع به لي من "شجاعة لتولي المسؤولية" بينما "ساهم في حماية الأمن القومي وازدهار واستقرار هونغ كونغ".

وقال شي إن "الحكومة المركزية تثني بشكل كامل (على سلطتك) وتثق بك تماما".

كان لي المرشح الوحيد في السباق لخلافة رئيسة السلطة التنفيذية المنتهية ولايتها كاري لام في وقت يعاد تشكيل المشهد السياسي في هونغ هونغ لتصبح نسخة عن النموذج الصيني الاستبدادي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي نفّذت بموجبه حملة أمنية استهدفت المعارضة بعدما هزّت المدينة تظاهرات مؤيدة للديموقراطية تخللها العنف أحيانا.

مجو-روكس/لين/ص ك

© 2022 AFP