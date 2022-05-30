الشرطة المجرية تفكك شبكة لتبييض الأموال يقودها إسرائيلي

أتيلا كيسبندك ا ف ب

مضبوطات عرضتها الشرطة المجرية بعد تفكيك شبكة لتبييض الأموال في بودابست في 30 أيار/مايو 2022

بودابست (أ ف ب) – أعلنت الشرطة المجرية الإثنين تفكيك شبكة دولية لتبييض الأموال مقرها المجر ويقودها إسرائيلي مارس عبر الإنترنت عمليات احتيال وقع ضحيتها أشخاص عدة في عشرات الدول.

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وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر فاركاس في تصريح للصحافيين في بودابست إن الشبكة تلقّت بالاحتيال مبالغ قدرها نحو 44 مليون يورو (47 مليون دولار) تم تحويلها من 94 شركة.

والشبكة قادها إسرائيلي يبلغ 48 عاما ومقيم في المجر، وهو واحد من خمسة مشتبه بهم تم توقيفهم خلال عمليات دهم منسّقة نفّذت في التاسع من أيار/مايو على الأراضي المجرية.

وقال فاركاس خلال مؤتمر صحافي عُرضت خلاله هواتف وحواسيب محمولة و250 بطاقة وحدة تعريف المشترك (سيم) إن العمليات الاحتيالية نفّذت بغالبيتها عبر الإنترنت وشملت ما تطلق عليه تسمية "تبديل الحسابات" Account-switching والاستثمار في العملات المشفرة.

إلى ذلك تم ضبط سيارات ومجوهرات.

وتحدث فاركاس عن "أشخاص وُعدوا باستثمارات تدر أرباحا كبيرة فعمدوا إلى تحويل أموال إلى أكثر من 400 حساب مصرفي احتيالي".

وأشار إلى أن المبالغ المالية "أعيد تحويلها سريعا" إلى بلدان تقع بغالبيتها إلى الشرق من المجر، من دون تحديد وجهتها.

وأوضح أن الشرطة تمكّنت إلى الآن من استعادة نحو 1,8 مليون يورو من أصل 44 مليونا.

© 2022 AFP