بطولة إيطاليا: برلوسكوني يقود مونتسا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

روما (أ ف ب) – صعد نادي مونتسا الذي اشتراه رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عام 2018، إلى دوري الدرجة الأولى في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على بيزا الأحد في ملحق التأهل إلى "سيري أ".

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وبعد فوزه على أرضه 2-1 الخميس، ضمن مونتسا أول صعود بعد مباراة إياب دراماتيكية حسمها 4-3 بعد التمديد (2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي) على استاد بيزا، تحت أنظار برلوسكوني الذي قاد ميلان الى حقبته الذهبية وترأسه بين 1986 و2017.

قال برلوسكوي لشبكة "دازون": "هذه سعادة كبرى. تأسّس مونتسا عام 1912 ولم يتأهل إلى سيري أ. نجحنا اليوم وبات مونتسا يملك فريقاً يستحقه وسيلتقي الموسم المقبل كبار الدوري الإيطالي".

تابع الملياردير الإيطالي البالغ 85 عاماً وصاحب الطموح غير المحدود "هل تعلمون؟ نريد إحراز لقب الدوري والذهاب الى دوري أبطال أوروبا".

وكان برلوسكوني اشترى مونتسا بعد سنة من بيعه نادي ميلان الذي اصبح عملاقاً محلياً وقارياً في ولايته، محرزاً لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري المحلي ثماني مرات.

وسيحل الصاعدون الثلاثة مونتسا وليتشي وكريمونيزي بدلاً من الهابطين فينتسيا، جنوى وكالياري.

بعد حلوله رابعاً في الدرجة الثانية، خاض مونتسا ملحقاً للاندية التي حلت بين المركزين الثالث والثامن.

وكان مونتسا الواقع على مقربة من ميلانو لا يزال في الدرجة الثالثة عندما اشتراه برلوسكوني عام 2018 مقابل صفقة مقدّرة بـ3.4 ملايين دولار.

صعد إلى الدرجة الثانية (سيري ب) عام 2020. وفي العام الماضي أخفق بالصعود إلى دوري النخبة لخسارته في الملحق، برغم سياسة تعاقدات قوية شهدت ضمه الغاني كيفن-برينس بواتنغ والمهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي.

وأوكل برلوسكوني إدارة النادي ليده اليمنى في سنوات نجاح ميلان، أدريانو غالياني البالغ 77 عاماً. تعاقد مع المدرب جوفاني ستروبا (54 عاماً)، لاعب ميلان ومونتسا السابق الذي قاد كروتوني إلى الدرجة الأولى في 2020.

ولم يكن صعوده سهلاً في المباراة الأخيرة، إذ تخلف صفر-2 أمام بيزا بعد تسع دقائق فقط على انطلاق مباراة الإياب، لكنه عوّض تدريجاً وخاض وقتاً إضافياً حسمه بهدفي لوكا ماروني (96) والمهاجم الدنماركي المخضرم كريستيان غيتكيار (101).

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