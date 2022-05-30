جائزة موناكو الكبرى: لوكلير يلوم فيراري على ارتكابه "الكثير من الأخطاء"

موناكو (أ ف ب) – انتقد سائق فيراري شارل لوكلير الخيارات الاستراتيجية لفريقه خلال سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا واحد والتي كلفته الفوز بالمركز الاول على الارجح.

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وانهى لوكلير من موناكو، السباق في المركز الرابع بعد ان كان متصدرا بفارق مريح في مطلع السباق لكن فريقه ارتكب سلسلة من الاخطاء سمحت لفريق ريد بول المنافس بفوز سائقه المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حقق ثالث انتصاراته في مسيرته بعد البحرين عام 2020 وباكو عام 2021.

ووقع فيراري في الخطأ عندما طلب من لوكلير التوجه الى المرأب لتغيير اطارات سيارته في اللفة 21 وذلك بعد ثوان من دخول زميله الإسباني كارلوس ساينس للغرض نفسه، ثم عدل فيراري قراره فجأة وطلب منه عدم الدخول لكن بعد فوات الاوان، فتأخر لوكلير في الخروج ليحتل المركز الرابع وراء الهولندي ماكس فيرستابن الذي يتنافس واياه على اللقب العالمي في الجولات الاولى من بطولة العالم.

واعرب لوكلير عن خيبة امله بقوله "لا يمكن ان نقوم بذلك (الخطأ) لا سيما باننا كنا في موقع قوة. كان يتعين علينا ان نستغل الفرص ولا نستطيع اهدار نقاط بهذا الشكل".

وتابع "القرار الاول (الطلب منه دخول المرآب) كان خاطئا جدا. منذ تلك اللحظة بدأت الفوضى. لا ادري ما اذا كان القرار ناتجا عن هلع ما، فأنا لا اسمع تبادل النقاش بين مختلف افراد الفريق وبالتالي لا استطيع الحكم على ذلك".

واضح "الطلب الاخير لم يكن واضحا لأنه تم الطلب مني ان ادخل ثم البقاء خارجا لكنني كنت قد دخلت المرأب".

ولدى سؤاله من قبل شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عما اذا كان يشعر بخيبة امل من فيراري قال "الحديث عن خيبة امل ليس الكلمة المناسبة. في بعض الاحيان ثمة اخطاء تُرتكب، لكن الاخطاء كانت كثيرة اليوم".

واعرب مدير فيراري ماتيا بينوتو عن تفهمه لخيبة امل لوكلير بقوله "على العموم، النتيجة مخيبة للآمال والسباق كان صعبا. اعتقد بأننا استخفينا بسرعة الاطارات المتوسطة وكان يتعين علينا ان نبقيه (لوكلير) على الحلبة لفترة اطول. الاخطاء تحصل لكن الاهم ان نفهم لماذا وقعت".

© 2022 AFP