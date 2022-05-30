رولان غاروس: رونه يقصي وصيف العام الماضي ويبلغ ربع النهائي لملاقاة رود

كريستوف أرشامبو ا ف ب

الدنماركي هولغر رونه عقب فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً في ثمن نهائي بطولان رولان غاروس الفرنسية في 30 ايار/مايو 2022

باريس (أ ف ب) – دوّن الشاب هولغر رونه الإثنين اسمه في سجلات بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعدما بات أول دنماركي يصل إلى الدور ربع النهائي حيث سيلاقي كاسبر رود الثامن والذي اصبح بدوره اوّل نروجي في التاريخ يبلغ هذا الدور على الملاعب الترابية الفرنسية.

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وتغلب رونه ابن الـ 19 ربيعاً والمصنف 40 عالمياً على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف بطل العام الماضي والمصنف رابعاً عالمياً، 7-5 و3-6 و6-3 و6-4.

واصبح رونه أول دنماركي يصل إلى ربع النهائي في الـ "غراند سلام" منذ جان ليشلي الذي كان بلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة عام 1967.

ومع بلوغ الاسباني كارلوس ألكاراس الذي يبلغ بدوره 19 عاماً ربع النهائي، ستكون المرة الاولى التي يصل فيها شابان إلى هذا الدور في باريس منذ الالماني هندريك دريكمان والأوكراني أندري مدفيديف قبل 28 عاماً.

وفي مجموعة رابعة حابسة للانفاس، تخلى رونه عن تقدمه بنتيجة 5-2، واضطر للمحاربة من أجل تجنب ثلاث نقاط أخرى لكسر ارساله في الشوط العاشر قبل أن يضمن الفوز عندما ضرب خصمه اليوناني كرة خارج الملعب.

قال رونه "كنت متوتراً للغاية وعرفت أنني إذا ابتعدت عن خطتي في اللعب فسوف أخسر".

وتابع "قلت لنفسي انه يتوجب عليّ فقط أن التزم بالخطة، وهذا ما منحني جرعة ثقة اضافية. إنه لأمر رائع أن أظل هنا".

وأردف "خطتي كانت أن أكون عدوانياً لأن ستيفانوس يمكنه مهاجمة الكرات القصيرة. كنت بحاجة لان اضعه خارج أجواء اللقاء".

من ناحيته، قال تسيتيباس إنه سيكون جاهزاً لمواجهة رونه في المرة القادمة، واضاف اللاعب البالغ 23 عاماً مثنياً على منافسه "إنه لاعب عاطفي للغاية، يمكنه أن يلعب بشكل رائع ويستحق بالتأكيد هذا الفوز. لعب بشكل أفضل وواجه اللحظات الصعبة بشكل أفضل".

وتابع "لكن يمكنني أن أرى شيئاً مختلفاً في المرة القادمة مع هذا المنافس. أنا مقتنع تماماً بقدرتي على القيام بعمل أفضل".

-أوّل ربع نهائي في الـ"غراند سلام"-

في المقابل، تأهل رود إلى الدور ربع النهائي لاحدى بطولات الـ"غراند سلام" للمرة الاولى في مسيرته، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الثالث عشر 6-2 و6-3 و3-6 و6-3.

فرحة النروجي كاسبر رود عقب فوزه على البولندي هوبرت هوركاش في ثمن نهائي بطولة رولان غاروس وبلوغه الدور ربع النهائي لاحدى بطولات غراند سلام للمرة الاولى في مسيرته في 30 ايار/ماسو 2022 توماس سامسون ا ف ب

ويدخل رود مباراته أمام رونه الأربعاء كمرشح للفوز بعدما سبق له أن فاز في اللقاءات الثلاثة التي جمعته مع الدنماركي وجميعها على ملاعب ترابية ومن دون أن يخسر أي مجموعة، علماً ان انتصاره الاخير يعود إلى دورة مونتي كارلو الشهر الماضي.

قال رود الذي دوّن اسمه كأول نروجي يدخل ضمن المراكز العشرة الاولى في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في أيلول/سبتمبر الماضي، إنه "كان هذا احد أهدافي لهذا العام. لم أتمكن من تحقيق ذلك في استراليا (انسحب قبل انطلاقة البطولة بسبب الاصابة)، لذا من الرائع أن أحقق ذلك هنا".

وبات ابن الـ 23 عاماً والذي تعتبر أفضل نتيجة له في الـ"غراند سلام" وصوله إلى ثمن نهائي أستراليا المفتوحة العام الماضي، اوّل نروجي في التاريخ يبلغ الدور ربع النهائي في رولان غاروس.

واستفاد رود من الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها هوركاش (39 مقابل 19) الذي لم يتمكن من الاعتماد على ارساله من اجل الخروج فائزاً، علماً انه كان وصل إلى ثمن النهائي من دون أن يخسر أي مجموعة أو يتخلى عن ارساله.

ولكن أمام رود، بلغت نسبة نجاح ارساله الاول 53 في المئة فقط، في حين فشل في الاستفادة من الثاني أمام ضربات النروجي الذي نوّع اسلوب لعبه ليحسم اللقاء باربع مجموعات.

وضرب رود، نجل اللاعب السابق كريستيان، في الدور التالي موعداً مع الفائز من مباراة الشاب الدنماركي هولغر رونه ابن الـ 19 ربيعاً والمصنف 40 عالمياً واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع عالمياً والذي وصل إلى نهائي رولان غاروس العام الماضي.

-مواجهة روسية-

لدى السيدات، بلغت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 20 عالميًا، الدور ربع النهائي للمرة الثانية في البطولة الفرنسية، بفوزها السهل على الايطالية كاميلا جورجي 6-2 و6-2.

واستغلت الروسية الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها منافستها (30 عالميًا) لتحسم النتيجة في ساعة و20 دقيقة وتلتقي في الدور التالي مواطنتها فيرونيكا كودرميتوفا التي قلبت تخلفها أمام الاميركية ماديسون كيز لتخرج فائزة 1-6 و6-3 و6-1.

وقالت كاساتكينا التي بلغت الدور ربع النهائي في بطولة "غراند سلام" للمرة الاولى منذ 2018 "أنا متحمسة لخوض الدور ربع النهائي بغض النظر عن هوية منافستي".

واضافت "عام 2018، لم أكن ناضجة من الناحيتين الفنية والتكتيكية، ومنذ تلك الفترة تعلّمت الكثير ولا انوي تكرار الاخطاء ذاتها".

وكانت كاساتكينا حلّت بين اللاعبات المصنفات العشر الأوليات قبل اربع سنوات عندما بلغت الدور ربع النهائي في رولان غاروس وويمبلدون قبل ان يتراجع مستواها.

ولم تخسر الروسية (25 عامًا) أي مجموعة في البطولة الحالية حتى الان.

وفي المباراة الثانية، حققت كيز التي بلغت ادوار متقدمة في البطولات الكبرى سابقاً (نصف نهائي رولان غاروس عام 2018 وأستراليا المفتوحة عامي 2015 و2017 ونهائي فلاشينغ ميدوز عام 2017)، انطلاقة قوية بحسمها المجموعة الاولى بسهولة بالغة 6-1 في اقل من 30 دقيقة.

لكن كودرميتوفا الاختصاصية في مباريات الزوجي، انتفضت في المجموعة الثانية وفازت بها 6-3 قبل أن تجهز على منافستها 6-1 في المجموعة الحاسمة.

وقالت الروسية "نجحت في الحفاظ على قتاليتي، كافحت على كل نقطة ووثقت بنفسي، اعتقد بان هذا كان مفتاح الفوز".

وفازت الأميركية جيسيكا بيغولا على الرومانية إرينا-كاميليا بيغو 4-6 و6-2 و6-3.

© 2022 AFP