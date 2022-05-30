رولان غاروس: زفيريف يعترض على تحيّز المنظمين لألكاراس

كريستوف أرشامبو ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – انتقد الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثاً عالمياً في كرة المضرب، منظمي بطولة رولان غاروس المفتوحة، معتبراً انهم يفضلون النجم الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراس الذي يواجهه الثلاثاء في ربع النهائي.

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وعبّر زفيريف (25 عاماً) عن امتعاضه لعدم خوضه مباريات كافية على الملعب الرئيس فيليب شاترييه المجهّز بسقف قابل للطي، مقارنة مع ألكاراس.

وشعر زفيريف بالغبن قبل ربع النهائي، إذ خاض مباراة واحدة من أصل أربع حتى الآن على ملعب شاترييه.

قال للصحافة الألمانية بعد فوزه على الإسباني برنابي ساباتا ميراييس في دور الـ16 "لعبت على شاترييه مرّة، (الصربي نوفاك المصنّف أول عالمياً) ديوكوفيتش لعب مرتين، (الإسباني رافايل) نادال ثلاث مرات، على غرار ألكاراس".

تابع "بالطبع هو النجم الصاعد، الوجه الجديد للتنس ومن الجميل أن تشاهد شيئاً جديداً أيضاً، لكن في القسم المخصّص لنا من القرعة يجب أن تكون الأمور موزّعة بشكل عادل".

واعتبر زفيريف، حامل ذهبية الألعاب الأولمبية الأخيرة في الفردي، ان اللعب على شاترييه "مختلف تماماً" مقارنة بالملاعب الأخرى "هو بمثابة اللعب في قارة مختلفة".

ورأى انه ليس منزعجاً من منح المنظمين أفضلية لحامل اللقب ديوكوفيتش أو نادال المتوج 13 مرة (رقم قياسي) في رولان غاروس "من الواضح والمحق ان يحصل رافا ونوفاك على ما يرغبان. يأتي الآن لاعب جديد يستحق الكثير من الانتباه، لكن تولّد لدي انطباع ان باقي اللاعبين تم تجاهلهم".

© 2022 AFP