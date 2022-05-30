ليفاندوفسكي "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت" (مؤتمر صحافي)

مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد بوخوم في الدوري الالماني. 8 ايار/مايو 2022

وارسو (أ ف ب) – أكّد هداف بايرن ميونيخ الالماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بان مشواره مع فريقه انتهى وسط انباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

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وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا استطيع تصوّر تعاون جديد في المستقبل بعد ما حصل في الأشهر الأخيرة. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد انه يستطيع ذلك. اعتقد بان الانتقال هو افضل الحلول لجميع الاطراف".

واضاف "بايرن ميونيخ ناد جدي واعتقد بأنهم لن يحتفظوا بي. لا اريد اللعب هناك بعد الان. الانتقال هو افضل الحلول، آمل بالا يمنعونني من تحقيق ذلك".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023.

ولطالما اكد مسؤولو بايرن ميونيخ بانهم لن يتخلوا عن هدافهم البولندي، لكنهم في المقابل لا يريدون خسارته بلا مقابل في نهاية عقده لا سيما بانه رفض تجديده.

توج "ليفا" مع بايرن ميونيخ على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 وثمانية ألقاب في البوندسليغا، أضافها إلى لقبيه الأولين مع بوروسيا دورتموند.

حطم عددًا كبيرًا من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني. مع 41 هدفا الموسم الماضي، حطم رقما قياسيا يعود لسنوات عديدة: 40 هدفا للمدفعجي غيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة (86 هدفًا لكل منهما)، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر (140 هدفًا) والأرجنتيني ليونيل ميسي (125 هدفًا).

© 2022 AFP