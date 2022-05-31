بطولة إنكلترا: توتنهام يضم بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر

ميغيل ميدينا ا ف ب

انضم بيريشيتش الى انتر عام 2015 قادمًا من فولفسبورغ الالماني

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي توتنهام الانكليزي الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر الايطالي.

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وسينضم ابن الـ33 عامًا الى النادي اللندني بعقد لمدة عامين، علمًا أن الحالي الذي يربطه بإنتر ينتهي مع نهاية حزيران/يونيو المقبل.

قال سبيرز في بيان "نحن سعداء بالإعلان عن صفقة إيفان بيريشيتش. سينضم الدولي الكرواتي ذو الخبرة الكبيرة الى النادي في الاول من تموز/يوليو، مع نهاية عقده في إنترناسيونالي ووافق على عقد يستمر حتى العام 2024".

وسبق لبيريشيتش أن عمل مع مدرب توتنهام الحالي الايطالي أنتونيو كونتي عندما حققا لقب الدوري مع إنتر في موسم 2020-2021. إلا أنه رفض العرض المقدم من نيراتزوري من أجل الانتقال الى الدوري الانكليزي.

وسبق لبيريشيتش أن حقق لقب الدوري الألماني مع كل من بوروسيا دورتموند (2012) وبايرن ميونيخ (2020)، كما سجل في نهائي كأس العالم 2018 عندما خسر منتخب بلاده ضد فرنسا (4-2).

يعتبر بيريشيتش متعدّد الاستخدامات، يمكنه أن يلعب كظهير أيسر أو جناح أو مهاجم ثان أو لاعب خط وسط مهاجم.

انضم الى إنتر في 2015 قادمًا من فولفسبورغ الالماني وانتقل موسمًا واحدًا الى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة (2019-2020).

كتب في منشور وادعي عبر إنستغرام "بعد 254 مباراة، 55 هدفًا، 49 تمريرة حاسمة وثلاثة ألقاب بهذا القميص المجيد...يأتي مشواري هنا الى نهايته...كانت تجربة لا تُنسى بالنسبة لي كلاعب ولعائلتي".

وكان بيريشيتش سجل ثنائية الفوز بعد التمديد ليقود إنتر الى لقب الكأس هذا الموسم على حساب يوفنتوس (4-2). وأحرز معه أيضًا لقب الكأس السوبر الايطالية 2021.

© 2022 AFP