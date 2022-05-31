دوري الأمم الأوروبية: رويس يغيب عن "مانشافت" لاصابته بوعكة صحية

جون ماكدوغال ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – لم يلتحق قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بصفوف المنتخب الألماني الثلاثاء جراء تعرضه لوعكة صحية، وذلك قبل أربعة أيام من المباراة المنتظرة أمام إيطاليا بطلة أوروبا في بولونيا ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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ولم يلتحق رويس الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 33 الثلاثاء، بزملائه في المقر التدريبي للمنتخب الالماني في بافاريا بسبب ظهور "علامات التهاب"، بحسب ما أفاد الاتحاد الالماني للعبة في بيان.

وامام "مانشافت" مهمة صعبة في المسابقة القارية، اذ وبعد مواجهة إيطاليا، يستقبل وصيفة بطل أوروبا انكلترا في ميونيخ الثلاثاء المقبل، ثم يلعب بعد 4 أيام خارج دياره أمام المجر قبل أن يستضيف إيطاليا في مونشنغلادباخ في 14 الحالي.

ومن المتوقع أن يلتحق رويس بمنتخب بلاده في الأيام المقبلة في حال تعافى من الوعكة الصحية.

وخاض الجناح الالماني 48 مباراة بقميص بلاده منذ عام 2011، غير ان الحظ جانبه مرات عدة على الصعيد الدولي بسبب الاصابات المتكررة التي تعرض لها.

وكان رويس خسر مركزه مع بطل العالم أربع مرات في مونديال البرازيل 2014 الذي توج بلقبه "مانشافت" بفوزه على الأرجنتين 1-صفر بعد التمديد عقب اصابته بتمزق في أربطة كاحله في مباراة ودية، ثم غاب عن نهائيات كأس أوروبا الصيف الماضي بسبب التعب.

عاد إلى المنتخب في أيلول/سبتمبر الماضي بعدما غاب لمدة عامين وخاض تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في مباريات الفوز على ليشتنشتاين ورومانيا وأرمينيا. غاب عن وديتي الفوز على إسرائيل والتعادل أمام هولندا في آذار/مارس بسبب المرض.

© 2022 AFP