رولان غاروس: نادال يجرّد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15

باريس (أ ف ب) – جرّد الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، من لقبه في رولان غاروس، بعد أن حسم المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الاربع الكبرى للمرة الخامسة عشرة، بفوزه عليه في ساعات الصباح الاولى من الاربعاء 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).

إعلان اقرأ المزيد

وثأر "رافا" من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام الصربي الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق انتصاره الـ29 على ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما بعد 4 ساعات و12 دقيقة مقابل 30 للصربي.

ويلتقي نادال في دور الاربعة مع الالماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميًا، الفائز على الاسباني الواعد كارلوس ألكاراس.

وعزز "الماتادور" انتصاراته ضد ديوكوفيتش في رولان غاروس الى ثمانية مقابل اثنين للأخير.

قال بعد الفوز أمام جمهور الملعب الرئيسي "فيليب شاترييه": "أنا متأثر...من الرائع اللعب هنا...شكرًا شكرًا شكرًا شكرًا لكم على هذا الدعم، إنه مذهل بالنسبة لي. الجميع يعلم كم من المهم ان ألعب هنا. دعكمم دائمًا مميز".

وكانت هذه المباراة الاولى بين اللاعبين منذ نصف نهائي العام الماضي. وكان نادال فض شراكته مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر في عدد ألقاب البطولات الكبرى، رافعًا إياه الى 21 لينفرد بالرقم القياسي، عندما توج مطلع العام في أستراليا المفتوحة بعد أن حُرم الصربي من الدفاع عن لقبه بعد ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

قال نادال بعد الفوز "نوفاك أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، لذا اللعب ضده هو دائمًا تحدٍ نظرًا لتاريخنا. وكان هذا تحدٍ آخر اليوم ويجب ان تلعب افضل ما لديك من النقطة الاولى حتى الاخيرة".

وبعد أن قالت له اللاعبة الفرنسية السابقة ماريون بارتولي التي حاورته على أرض الملعب أن يستمر في المنافسات بعد أن كرر مرات عدة أن كل مباراة يخوضها قد تكون الاخيرة له بسبب الاصابات المتكررة، اكتفى بالقول "كل ما يمكنني قوله إني سأراكم بعد يومين".

وكان ديوكوفيتش مرشحًا أكثر ربما للفوز على نادال نظرًا للمستوى الذي يقدمه مؤخرًا، إذ لم يخسر في 22 مجموعة تواليًا في سلسلة بدأت منذ دورة روما التي توج بها في وقت سابق من الشهر الحالي معززًا رقمه القياسي في دورات الماسترز (38)، قبل أن يخسر أمام نادال اليوم.

أما الاسباني، فدخل الى المباراة بعد أن أُجبر امام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم في الدور ثمن النهائي الى خوض مباراة من خمس مجموعات للمرة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس.

وكانت هناك لحظة فاصلة في المجموعة الرابعة عندما أخفق ديوكوفيتش في ترجمة فرصتين لحسمها وجر المباراة الى مجموعة خامسة وحاسمة، لينجح نادال في فرض شوط كسر التعادل ويحسمه لصالحه.

© 2022 AFP