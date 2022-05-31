نسبة النساء دون 25% في تعيينات المناصب العليا في قطاع المال البريطاني

لندن (أ ف ب) – لا تتجاوز نسبة النساء من مجمل التعيينات في المناصب العليا في القطاع المالي البريطاني 25 في المئة، وفق ما أظهرت دراسة نشرها الاثنين مكتب "فوكس أند بارتنرز" للمحاماة.

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وأفادت الدراسة بأن الترقيات والتعيينات في مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية البريطاني والتي بلغ عددها 5815 شملت 1365 امرأة فحسب، أي ما نسبته 23,5 في المئة.

ورغم استمرار النسبة متدنية في المطلق، لوحظ أنها شهدت تحسناً طفيفاً عما كانت عليه عام 2020، أي 21 في المئة، بحسب "فوكس أند بارتنرز".

ولاحظت الشريكة في المكتب كاتريونا وات أن "تمثيل المرأة لا يزال ضعيفاً على مستوى الإدارة العليا عموماً، لكنّ ما يقلق أكثر هو أن الأمر نفسه ينطبق على التعيينات الجديدة في مناصب الإدارة العليا".

وكانت دراسات حديثة لمكتب "فوكس أند بارتنرز" أظهرت أيضاً أن الذكور الذين يشغلون مناصب قيادية في الشركات المالية في مؤشر "فوتسي 350" في بورصة لندن، تلقوا رواتب أعلى بمقدار الثلثين من النساء الأعضاء في مجالس الإدارة نفسها 2021، بمعدل 689550 جنيها استرلينياً للرجال في مقابل 235075 جنيهاً للنساء.

© 2022 AFP