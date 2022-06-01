أطباء بلا حدود تدين "المعاملة اللاانسانية" للمهاجرين المبعدين من الجزائر وليبيا

فتحي نصري ا ف ب

صورة من مدينة بن قردان جنوب تونس بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير 2022

نيامى (أ ف ب) – شجبت منظمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء "المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب إفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وأبعدوا من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.

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وقال بيان للمنظمة "في المتوسط يتم طرد حوالى ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا شهريا بينهم أشخاص اصيبوا بجروح خطيرة ونساء تعرضن للاغتصاب وأفراد يعانون من صدمات تركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية-النيجيرية".

وجاء في البيان أن "نحو 70% من المهاجرين" الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، اكدوا تعرضهم "للعنف وجميع أنواع الأعمال المهينة من قبل الحرس الجزائريين والليبيين".

ارتفع عدد المهاجرين الذين طردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو 2022.

يؤكد جمال مروش رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في النيجر أن "الحالة الصحية الجسدية والعقلية التي هم فيها عند وصولهم إلى مؤسساتنا الصحية تثبت أن هؤلاء الأشخاص عاشوا في جحيم لدى طردهم من الأراضي الجزائرية والليبية" متحدثا عن "مأساة إنسانية".

تدعو منظمة أطباء بلا حدود "السلطات الإقليمية" و"شركاءها إلى إيجاد حلول إنسانية وعاجلة وملائمة ودائمة لمعاناة المهاجرين" المبعدين من هذين البلدين.

غالبا ما اتهمت عدة منظمات غير حكومية جزائرية ودولية السلطات في الجزائر بالاعتقال التعسفي والطرد الجماعي لرعايا دول في إفريقيا جنوب الصحراء، وتركهم أحيانا دون ماء أو طعام وسط الصحراء.

تنفي الجزائر بانتظام هذه الاتهامات وتصفها بأنها "حملة خبيثة".

كما تدين المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

أصبحت أغاديز المدينة الكبرى في شمال النيجر عند أبواب الصحراء مركزًا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

من أجل ردع المهربين، صوتت نيامي في 2015 على قانون يجعل تهريب المهاجرين جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 30 عامًا احيانا.

لكن رغم هذا الإجراء يسلك المهاجرون "طرقًا جديدة أكثر خطورة" لدخول ليبيا، وفقًا لمصدر أمني نيجيري.

© 2022 AFP