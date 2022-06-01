مقتل فلسطيني خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

Ahmad GHARABLI, أحمد غرابلي ا ف ب/ا ف ب

عناصر من أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية في مكان وقوع هجوم في مدينة إلعاد بوسط الدولة العبرية في 5 أيار/مايو 2022.

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني بالرصاص مساء الأربعاء خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

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وأفادت وزارة الصحة أن "الشاب بلال عوض توفيق قبها (24 عاما)، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر والفخذ، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية في بلدة يعبد القريبة من جنين.

وذكر في بيان أن "قوات الجيش تشن في هذه الأثناء عملية في بلدة يعبد لهدم منزل الإرهابي الذي نفذ اعتداء في مدينة بني براك" في إسرائيل في 29 آذار/مارس.

وذكرت وكالة وفا كذلك إصابة ستة فلسطينيين "بالرصاص الحي" خلال العملية.

وفي 29 آذار/مارس، فتح ضياء حمارشة الفلسطيني المتحدر من يعبد النار على مارة في مدينة بني براك بضاحية تل أبيب قبل أن تقتله قوات الأمن. وأسفر الهجوم عن سقوط خمسة قتلى بينهم شرطي من عرب إسرائيل شارك في مطاردة مطلق النار.

وجاء في البيان أن "الجيش أعلن في 17 نيسان/أبريل لعائلة ضياء حمارشة أنه يعتزم هدم منزله في يعبد".

وتهدم إسرائيل منزل أي فلسطيني يُتهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين باعتباره عملًا رادعًا، وتقوم بسد بعض المنازل في حالات معينة. لكن المنظمات الحقوقية تصفه بأنه "عقاب جماعي".

© 2022 AFP