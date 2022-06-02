المدافع الدولي الألماني روديغر ينضم الى ريال مدريد لأربع سنوات

أدريان دينيس ا ف ب

انضم روديغر الى تشلسي في صيف العام 2017 قادمًا من روما الايطالي

مدريد (أ ف ب) – سينضم المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر الى ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا، حتى العام 2026 بصفقة حرة من تشلسي الانكليزي، وفق ما أعلن الناديان الخميس.

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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي أن "توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه "الاثنين 20 حزيران/يونيو".

وانضم روديغر الى تشلسي في صيف العام 2017 قادمًا من روما الايطالي وكان أحد أبرز الأركان الذين ساهموا بحصد النادي اللندني خمسة ألقاب خلال هذه الفترة.

بدأ ابن الـ29 عامًا مسيرته الاحترافية مع شتوتغارت في 2012 قبل الانتقال الى العاصمة الايطالية في 2015 ومنها الى الانكليزية مقابل صفقة بلغت قيمتها 29 مليون جنيه إسترليني (36.4 مليون دولار) وفقًا للتقارير.

مع الـ"بلوز" توج بدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب مانشستر سيتي، الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" 2019 رغم غيابه عن النهائي للإصابة، كأس العالم للاندية، كأس إنكلترا 2018 والكأس السوبر الاوروبية.

قال تشلسي في بيان "نودّع أنتونيو روديغر الذي يغادر ستامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشلسي، ليختتم سنواته الخمس مع النادي".

وسينضم الى الفريق الذي توج السبت الماضي بلقبه الرابع عشر في دوري الابطال معززًا رقمه القياسي بعد فوزه 1-صفر على ليفربول في باريس.

وسيواجه منافسة مع البرازيلي إيدر ميليتاو، النمسوي دافيد ألابا وناتشو فرنانديس في مركز قلب الدفاع.

يتواجد حاليًا في معسكر منتخب الـ"مانشافت" الذي يستعد لخوض سلسلة من المباريات في دوري الامم الاوروبية، أولها أمام إيطاليا بطلة أوروبا السبت ومن ثم إنكلترا والمجر قبل لقاء الـ"أتزوري" مجددًا في 14 الشهر الحالي.

© 2022 AFP