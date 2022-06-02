المغرب يسقط وديًا 3-صفر أمام نظيره الأميركي

أندي ليونز غيتي/ا ف ب

الاميركي كريستيان بوليسيك خلال المباراة الودية ضد المغرب في ملعب "تي كيو أل" في سينسيناتي، ولاية أوهايو في 1 حزيران/يونيو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط المنتخب المغربي وديًا 3-صفر أمام نظيره ومضيفه الاميركي الاربعاء في سينسيناتي في ولاية أوهايو، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر نهاية العام الحالي.

إعلان اقرأ المزيد

افتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الانكليزي النتيجة (26) بتمريرة من جناح تشلسي كريستيان بوليسيك بعد مجهود فردي للاخير الذي أصبح أسرع لاعب يصل الى عتبة الـ20 هدفًا و10 تمريرات حاسمة مع المنتخب الاميركي وذلك في 49 مباراة.

وضاعف تيموتي وياه، لاعب ليل الفرنسي ونجل الليبيري المتوج بالكرة الذهبية جورج وياه، النتيجة بعد ست دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة كان الحارس ياسين بونو قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل.

فيما أحرز حجّي رايت، لاعب أنطالياسبور التركي، في مباراته الاولى على الاطلاق مع المنتخب الاول الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني تحصل عليها بوليسيك إثر عرقلة من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان الفرنسي (64).

وأهدر سليم أملاح فرصة تقليص الفارق لأسود الأطلس بعد أن ارتدت الكرة التي نفذها من ركلة جزاء من العارضة (76).

ويلتقي المنتخب الاميركي وديًا مع الاوروغواي الاحد في كانساس سيتي، علمًا أنه وقع في المجموعة الثانية "السياسية" في كأس العالم (21 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الاول/ديسمبر) الى جانب إنكلترا، ايران والفائز من أوكرانيا وويلز اللتين تلتقيان الاحد.

أما المغرب فوقع في الرابعة الى جانب كرواتيا وصيفة مونديال 2018، بلجيكا حاملة البرونزية وكندا.

© 2022 AFP