الولايات المتحدة ترفع القيود على الرحلات الجوية إلى كوبا

ياميل لاغه ا ف ب

واشنطن (أ ف ب) – رفعت وزارة النقل الأميركية الأربعاء عقوبات مفروضة على الرحلات الجوية مع كوبا في إطار إجراءات أعلنتها إدارة جو بايدن في أيار/مايو ضمن بادرة تهدئة مع الجزيرة الشيوعية.

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وسيسمح القرار خصوصا لشركات جوية أميركية بتسيير رحلات إلى مطارات أخرى غير مطار العاصمة هافانا على ما جاء في وثيقة. ومن المقرر السماح مجددا برحلات ضمن مجموعات.

في 16 أيار/مايو أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع مجموعة من العقوبات تستهدف كوبا قريبا وصفتها بأنها "قرارات عملية تهدف إلى الاستجابة للوضع الإنساني" في الجزيرة و"تنمية فرص اقتصادية" مع الكوبيين على ما أوضح مسؤول أميركي كبير يومها.

فإلى جانب الرحلات الجوية، تنوي الحكومة الأميركية تنفيذ برنامج علق منذ سنوات عدة ويسهل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول وهجرة لإفراد من عائلة واحدة. ووعدت أيضا بزيادة قدرات درس طلبات تأشيرات الدخول في هافانا.

ويفترض أن تلغي الولايات المتحدة الحدّ الأقصى المفروض على التحويلات المالية إلى كوبا والبالغ حاليا ألف دولار كلّ ثلاثة أشهر لكلّ مرسل/مستلم، وستسمح بإرسال أموال خارج إطار العائلة.

وكان الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب حدد هذا السقف في إطار سلسلة من الإجراءات في حق كوبا اتخذها خلال ولايته.

وقد رحبت الحكومة الكوبية بالاعلان الذي أتـى في 16 أيار/مايو واصفة إياه بأنه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح" إلا أن "بعده محدود جدا".

© 2022 AFP