رولان غاروس: شفيونتيك تتابع انتصاراتها وتشيليتش إلى أول نصف نهائي وسابقة نروجية

توماس سامسون ا ف ب

باريس (أ ف ب) – تابعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، سلسلتها الرائعة وحققت فوزها الـ33 توالياً على حساب الأميركية جيسيكا بيغولا الحادية عشرة 6-3 و6-2، الأربعاء في ربع نهائي رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

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وضربت شفيونتيك (21 عاماً)، حاملة لقب 2020، موعداً في المربع الأخير مع الروسية داريا كاساتكينا الفائزة على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 6-4 و7-6 (7-5).

واقتربت شفيونتيك من أفضل سلسلة في القرن الحادي والعشرين بتوقيع الأميركية فينوس وليامس (35 فوزاً توالياً) تليها شقيقتها الصغرى سيرينا (34).

قالت شفيونتيك التي حققت فوزاً سهلاً على ملعب فيليب شاترييه الرئيس انها لا تزال تشعر بالتوتر قبل المباريات الكبرى برغم انتصاراتها السهلة "أشعر بالتوتر. إذا توقفت عن الشعور التوتر، سيحصل خطب ما...".

تابعت اللاعبة التي أحرزت لقبها الوحيد الكبير قبل سنتين في باريس على الاراضي الترابية "أحياناً يكون التوتر شيئاً إيجابياً، لانه يجعلك أكثر قوة ونشاطاً".

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات الألف دبليو تي ايه.

سابقة لكاساتكينا

وكانت كاساتكينا، المصنفة 20 عالميًا، بلغت الدور نصف النهائي لبطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها على كوديرميتوفا بمجموعتين.

كاساتكينا بعد فوزها على كوديرميتوفا توماس سامسون ا ف ب

وكانت أفضل نتيجة لكاساتكينا في الـ"غراندسلام" بلوغها الدور ربع النهائي في ويمبلدون 2018.

قالت بعد فوزها في ساعتين وثماني دقائق "المباراة كانت عصيبة ومتقاربة جدًا ولا سيما شوط كسر التعادل، خصوصاً النقاط الاخيرة".

وتابعت ابنة الـ25 عامًا "إنه فوز مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة بالتواجد في نصف النهائي للمرة الاولى...التحدي كان ذهنيًا جدًا وانا سعيدة بتخطيه".

وجدّدت كاساتكينا فوزها على مواطنتها في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعد أول في الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورغ في بلدهما العام الماضي.

وفي نصف النهائي الثاني، تلتقي الإيطالية مارتينا تريفيزان مع الأميركية كوكو غوف الثامنة عشرة.

-أوّل نصف نهائي-

ولدى الرجال، يخوض الكرواتي مارين تشيليتش، المصنف 23 عالمياً، أول نصف نهائي في مسيرته في رولان غاروس عقب فوزه الصعب والماراتوني على الروسي أندري روبليف المصنف سابعاً عالمياً 5-7 و6-3 و6-4 و3-6 و7-6 (10-2).

الكرواتي مارين تشيليتش فرحاً بعد فوزه على الروسي أندري روبليف في الدور ربع النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسية في الأول من حزيران/يونيو 2022 توماس سامسون ا ف ب

وضرب المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً موعداً في المربع الذهبي مع النروجي كاسبر رود الثامن الفائز على الشاب الدنماركي هولغر رونه الاربعين في مباراة ليلية متأخرة 6-1 و4-6 و7-6 (7-2) و6-3 بعد 3 ساعات و14 دقيقة.

وبات تشيليتش (33 عاماً)، الفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014، خامس لاعب عامل يصل إلى المربع الذهبي في البطولات الأربع الكبرى بعد كل من السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي. كما أصبح أول لاعب كرواتي يحقق هذا الانجاز.

وبعدما فاز على روسي آخر دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً، في الدور السابق، وجه العملاق الكرواتي (1.98 م) أمام روبليف 88 ضربة ناجحة، منها 33 ارسالاً ساحقاً (مقابل 71 خطأ مباشراً)، من أجل أن يفرض نفسه في أول "سوبر تاي بريك" (من 10 نقاط) على الملعب الرئيسي لرولان غاروس بعد 4 ساعات و10 دقائق.

أقرّ اللاعب الكرواتي بعد الفوز "أنا متعب من الناحية النفسية. عندما تلعب لفترة طويلة، هناك دائماً تقلبات".

وتابع متحدثاً عن منافسه "لعب أندري بشكل جيد. اليوم كان يومي. لم يحالفه الحظ".

ويخوض تشيليتش الجمعة سادس نصف نهائي له في الـ "غراند سلام"، حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين، والاول له منذ قرابة 4 أعوام ونصف العام وتحديداً منذ بطولة أستراليا 2018 في طريقه إلى النهائي (خسر أمام فيدرر).

أول نروجي

في المباراة الثانية، اصبح رود أول نروجي يبلغ نصف نهائي بطولة كبرى، باحباطه رونه (19 عاماً) الذي كان قد اقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع من الدور السابق.

وكان رونه بدوره يمني النفس في ان يصبح اول دنماركي يبلغ نصف النهائي في باريس والاول في البطولات الكبرى منذ يان ليشلي في بطولة الولايات المتحدة 1967.

لكن رود البالغ 23 عاماً ضرب 13 ارسالاً ساحقاً و55 كرة رابحة، وقال "بدأت بشكل جيد، لكن هولغر رفع من مستوى لعبه، عاد وكانت الامور صعبة. قابلته ثلاث مرات وهو يتطوّر. لم يعد ممكناً توقع اسلوبه، لا يخشى شيئاً وسيكون خطيراً في السنوات المقبلة".

وكشف ابن اوسلو المصنف أول عالمياً سابقاً لدى الناشئين "كنت متوتراً كل النهار".

وتُعدّ الأرض الترابية مناسبة لرود، فهو الاكثر فوزا عليها منذ 2020، مع 64 انتصاراً وسبعة القاب.

وكان رود اصبح اول نروجي يدخل لائحة العشر الاوائل في التصنيف العالمي (في نيسان/أبريل)، الأول يحرز لقباً في دورات المحترفين، الأول يبلغ نهائي احدى بطولات الماسترز الألف (ميامي مطلع نيسان/ابريل) والاول يتأهل الى بطولة الماسترز الختامية للموسم (2021).

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الإسباني رافايل نادال، المتوج 13 مرة في رولان غاروس (رقم قياسي) مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالمياً.

بور-ر م-جأش-د ح

© 2022 AFP