رولان غاروس: شفيونتيك تعود إلى المباراة النهائية على حساب كاساتكينا

آن-كريستين بوجولا ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في كرة المضرب، النهائي الثاني لها في رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إثر فوزها السهل الخميس على الروسية داريا كاساتكينا المصنفة العشرين 6-2 و6-1.

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ورفعت البولندية البالغة 21 عاماً والمتوجة في رولان غاروس عام 2020، سلسلتها الجميلة إلى 34 مباراة دون خسارة، بفوزها السهل على ملعب فيليب شاترييه في ساعة و4 دقائق.

وستعادل شفيونتيك سلسلة الأميركية فينوس وليامس، الأطول في الألفية الثالثة (35 فوزاً متتالياً)، بحال تغلبها في النهائي على الفائزة بين الأميركية كوكو غوف (23) والإيطالية مارتينا تريفيزان (59).

قالت بعد فوزها "أنا ممتنة كثيراً. من السهل أن تلعب مع هذا الدعم الكبير (الجماهيري). من المدهش حجم التشجيع الذي حصلت عليه هذا الأسبوع".

وكانت شفيونتيك قد أحرزت خمسة ألقاب متتالية هذه السنة، بينها أربعة في بطولات الألف دبليو تي ايه.

وتهيمن شفيونتيك على تنس السيدات هذا الموسم، خصوصاً بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وكانت كاساتكينا فازت في المواجهة الأولى مع شفيونتيك على عشب إيستبورن العام الماضي، لكنها خسرت أمامها في آخر أربع مباريات في 2022 بمجموعات نظيفة، دون ان تنجح بالفوز بأكثر من خمسة أشواط في مباراة واحدة.

© 2022 AFP