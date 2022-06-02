سون هيونغ-مين يُكرّم بأعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية

أنتوني والاس ا ف ب

سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام الانكليزي الى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول الذي منحه أعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية في ملعب كأس العالم في سيول قبل المباراة الودية ضد البرازيل في 2 حزيران/يونيو 2022

سيول (أ ف ب) – كُرّم سون هيونغ-مين بأعلى وسام رياضي في كوريا الجنوبية الخميس بعد أن أصبح مهاجم توتنهام، أول لاعب آسيوي يفوز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وسلّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول وسام شيونغنيونغ لابن الـ29 عامًا قبل المباراة الدولية الودية ضد المنتخب البرازيلي على استاد كأس العالم في العاصمة سيول.

ودخل سون هو يرتدي بدلة سوداء إلى الاستاد الممتلئ وسط هتافات الجماهير الذين حملوا لافتة كتب عليها: نحن نعيش في عصر سون هيونغ-مين ذات المستوى العالمي.

وعلت الصيحات عندما علّق الرئيس وسام التنين الازرق على صدر سون.

ومن بين الفائزين السابقين بهذا الوسام المتزحلقة على الجليد يونا كيم حاملة ذهبيتين أولمبيتين ولاعب الغولف باك سي-ري.

وتشارك سون الشهر الماضي جائزة الحذاء الذهبي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بعد أن سجل كل منهما 23 هدفًا في الدوري الممتاز.

وكان يون قد هنأ سون عبر فيسبوك معتبرًا "إنه إنجاز جميل يحتفل به مجتمع كرة القدم الآسيوي بأسره".

© 2022 AFP