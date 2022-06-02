ليبرون جيمس أول لاعب ينشط في "أن بي إيه" بثروة تبلغ مليار دولار (فوربس)

بات نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس الخميس.

كريستيان بيترسون GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب/ارشيف