ليبرون جيمس أول لاعب ينشط في "أن بي إيه" بثروة تبلغ مليار دولار (فوربس)
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لوس انجليس (أ ف ب) – بات نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، أول لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، مع ثروة صافية تبلغ مليار دولار، بحسب ما أفادت مجلة فوربس الخميس.
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ويحتل المهاجم البالغ 37 عاماً والذي فاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين أربع مرات واختير أربع مرات أيضاً كأفضل لاعب في الموسم، المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري التاريخيين بعدما بدأ مسيرته منذ العام 2003.
واحتل جيمس المرتبة الثانية في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بين أيار/مايو 2021 وأيار/مايو 2022، بإجمالي دخل بلغ 121.2 مليون دولار، خلف صانع الألعاب الأرجنتيني نجم باريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي الذي بلغ دخله 130 مليون دولار.
© 2022 AFP