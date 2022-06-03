دوري "أن بي ايه": ليكرز يتعاقد مع دارفين هام للاشراف عليه

صورة لدارفين هام خلال فترة عمله كمساعد مدرب في ميلووكي باكس خلال مباراة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد تشارلوت هورنتس. تشارلوت، كارولاينا الشمالية، في 8 كانون الثاني/يناير 2022

جاريد تيلتون غيتي/ا ف ب/ارشيف