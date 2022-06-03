دوري "أن بي ايه": ليكرز يتعاقد مع دارفين هام للاشراف عليه

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صورة لدارفين هام خلال فترة عمله كمساعد مدرب في ميلووكي باكس خلال مباراة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد تشارلوت هورنتس. تشارلوت، كارولاينا الشمالية، في 8 كانون الثاني/يناير 2022
صورة لدارفين هام خلال فترة عمله كمساعد مدرب في ميلووكي باكس خلال مباراة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ضد تشارلوت هورنتس. تشارلوت، كارولاينا الشمالية، في 8 كانون الثاني/يناير 2022 جاريد تيلتون غيتي/ا ف ب/ارشيف
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لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن لوس أنجليس ليكرز رسمياً الجمعة عن التعاقد مع دارفين هام للاشراف عليه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك خلفاً لفرانك فوغل.

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وأفاد ليكرز أن هام الذي عمل كمساعد لمدرب ميلووكي باكس، انضم الى النادي بعقد لأعوام عدة.

ولعب ابن الـ48 عاماً دوراً مؤثراً الموسم الماضي بجانب المدرب مايك بودنهولزر الذي قاد باكس الى لقب الدوري.

وسيحل هام بدلاً من فرانك فوغل الذي أقيل من منصبه في نيسان/أبريل بعد موسم كارثي فشل خلاله ليكرز حتى في التأهل الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، رغم تعاقده مع النجم الكبير راسل وستبروك ليلعب بجانب ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

وبدأ الحديث منذ الشهر الماضي عن التعاقد مع هام، وقد أفادت وسائل إعلام عدة بأنه وافق على عقد لأربعة أعوام.

© 2022 AFP