رولان غاروس: نادال الى النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته بعد انسحاب زفيريف لإصابة قوية

باريس (أ ف ب) – بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف خامساً النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.

إعلان اقرأ المزيد

وحسم نادال الذي يحتفل الجمعة بميلاده السادس والثلاثين، المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (10-8) ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت الى شوطها الثاني عشر والتعادل 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود ابن الـ25 عاماً لاحقاً على عكازين لإعلان انسحابه.

وكان مرجحاً أن تكون المباراة ماراتونية لو لم يتعرض زفيريف لهذه الإصابة التي أنهت مشواره في نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، لاسيما أن اللاعبين تنافسا على أرض الملعب بشراسة طيلة ثلاث ساعات و13 دقيقة حتى قبل وصول المجموعة الثانية الى نهايتها.

والآن وبعدما حرمت الإصابة زفيريف من محاولة الوصول الى النهائي الكبير الثاني في مسيرته بعد فلاشينغ ميدوز 2020، سيكون نادال أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي الأسطوري في رولان غاروس والفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة من أصل 14 ظهوراً في النهائي و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005 حين فاز بلقبه الكبير الأول.

ورغم وصوله الى عامه السادس والثلاثين والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.

ولم يخسر الإسباني خلال مشاركاته الـ18 في البطولة الفرنسية سوى ثلاث مباريات، عام 2009 في الدور الرابع أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 و2021 في الدورين ربع ونصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أقصاه الإسباني في النسخة الحالية من ربع النهائي، فيما انسحب ابن مايوركا عام 2016 قبل مباراته في الدور الثالث بسبب الإصابة.

ويلتقي نادال في النهائي الكرواتي مارين تشيليتش أو النروجي كاسبر رود الثامن.

© 2022 AFP